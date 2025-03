¡Se viene ejecución de aumento de pensiones de sentencia del TC!

DIRIGENTE DE CCGPP, HERNÁN ESPINOZA, DETALLA ‘ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO’ A FAVOR DE JUBILADOS

Por: Pablo Boggiano B.

El martes 8 de abril desde la 10 a.m., la Segunda Sala Constitucional resolverá la apelación de “acción de cumplimiento” recaída en la sentencia del TC 0009-2015/PI-TC y que dispuso el aumento a todos los regímenes pensionarios. En diálogo con El Men, Hernán Espinoza, secretario de la CGPP (Confederación General de Pensionistas del Perú) y combativo impulsor del cumplimiento, también exigió la derogatoria de la Ley 32123, ley de reforma del sistema previsional por considerarla inconstitucional y convocó a una recolección de firmas el 14 de abril, además de una “movilización nacional de sacrificio” para el próximo 1 de mayo.

-¿Sabemos que hubo una movilización este miércoles 26 cuál fue el resultado de esta convocatoria?

A pesar del calor y la aglomeración de la Avenida Abancay, hemos hecho entrega de un oficio al ministro de Economía en el que planteamos dos cosas fundamentalmente: en primer lugar, no es correcto lo que nos han contestado respecto al aumento de pensiones, todas las informaciones son falsas; y segundo, que la Ley 32123 no responde necesariamente a las necesidades de los jubilados y pensionistas, además de haberse hecho al margen de los trabajadores. Estamos pidiendo una reunión para esclarecer estos puntos de vista, la marcha ha sido buena, sobre todo a nivel nacional, tenemos en Trujillo, Arequipa, tenemos en Huancavelica, Huancavelica ha mandado un oficio a la presidenta Dina Boluarte demandando nuevamente presione, y a otros lugares también como Barranca, por ejemplo.

-¿Cuáles son los argumentos que les da el MEF para no acatar eso?

La argumentación que da el ministro de Economía es que, ellos dicen, que el estado, la caja fiscal está ayudando en casi 60% para cubrir con el pago de las pensiones de la 19990 y eso es falso y ¿falso por qué? Porque más o menos de 1 millón 200 mil afiliados de la ONP que pertenecen a la 19990, que cada uno aporta; por decir, si nos atenemos a la RMV, el 13%, por decir 100 soles mensuales, 100 soles por 1 millón 200 mil, ¿cuánto de plata ingresa mensualmente al fondo para pagar las pensiones? Es falso este argumento, no hay explicación, la única explicación que hay y se lo vamos a demostrar, la ONP no cobra pensiones, el que cobra las pensiones es el MEF a través de la SUNAT, la palta se queda en el MEF, con razón no hay dinero en la ONP.

Bajo esos criterios siguen apropiándose de las aportaciones de 1, 200,000 mil trabajadores afiliados a la ONP cuyo fondo sirve para pagar las pensiones, o sea falso, es falso ese argumento.

Otra de las cosas es que la ‘Ley 32123 soluciona el problema de las pensiones’, eso también es mentira ¿por qué? Porque si bien es cierto la ley habla de la pensión mínima, lo que ha hecho el MEF es nivelar las pensiones a 600 soles, le explico: antes se decía que la pensión era 500 soles, pero había muchos jubilados se decía tenían 530, 570 por diferentes razones, y lo que ha hecho el gobierno no es aumentar los 100 soles, sino lo que ha hecho el gobierno es aumentar 25, 30 soles y eso es prácticamente un engaño, la ley dice aumentar 100 soles pero que la pensión mínima sea 600 soles.

-¿Por qué el gobierno dejó de lado a los ganaban más de ese monto y no se aumentó la pensión máxima que sigue congelada en 893 soles?

La ley 32123 no contempla esa situación.

–Solo se consideró a los que ganaban mínimo, y también a los que estaban recibiendo las pensiones proporcionales de 250, 350 soles…

Y al grueso no les ha dado nada, absolutamente nada y no hay perspectivas, y lo peor por decir, se aplica y no está reglamentado, ya están trabajando al nivel del MEF sin la participación de los trabajadores aportantes y sin participación de los jubilados que son los dueños de los fondos, ¿por qué? Cuando se trata de los aportantes, cuando se jubilen, ¿de dónde le van a pagar? van a dividir el fondo para pagarle su pensión en base a su cuenta individual, y para los jubilados actuales de dónde le van a pagar si ya no hay aporte solidario, ya no hay aporte por fondo común ¿de dónde le van a pagar? Al igual que los jubilados argentinos, le cortan la pensión y le dan bonos de acuerdo a la posibilidad económica del estado.

“PODER JUDICIAL DEBE OBLIGAR AL AUMENTO DE PENSIONES”

-El tema de la sentencia del TC del año 2015 que está pendiente en cumplirse, va tocarse este 8 de abril en una audiencia

Nosotros hemos presentado una “acción de cumplimiento”, esta acción de cumplimiento es para que el Poder Judicial en el marco de sus atribuciones como poder del estado, obligue, presione a que el Ejecutivo y el Congreso cumplan con la constitución, sobre todo con la Segunda Disposición Transitoria que obliga al estado a aumentar las pensiones, esta acción de cumplimiento ha cumplido un proceso y el día 8 de abril, la segunda sala en lo constitucional ha convocado para una audiencia que se va a realizar a las 10 a.m., de forma virtual.

Nosotros consideramos que esto es importante para los jubilados y pensionistas, por eso hemos convocado a todas las dependencias del Poder Judicial en las regiones para respaldar nuestra acción de cumplimiento que está siendo defendida desde hace 3 años.

-En esta audiencia del 8 de abril, la defensa de ustedes presentará sus argumentos para revertir lo de la jueza Malvina Saldaña…

Sí, la jueza Saldaña, ella confundió que nosotros estábamos pidiendo al Poder Judicial que exija al TC, porque había una sentencia del TC a favor del aumento de pensiones, eso fue una equivocación, el error de ella, esta sentencia fue remitida a la segunda sala, dentro de lo constitucional. Anuló la sentencia ya se dijo que elabore una nueva sentencia, la jueza Saldaña ha ratificado en su sentencia. Por ese motivo, la segunda sala ha convocado a una audiencia en la que los procuradores, tanto del ministerio de Economía, como del Congreso, expresen su palabra frente a nuestra acción de cumplimiento que es defendida por nuestro defensor, el doctor Roger Mattos.

-¿Luego de esta audiencia, qué continúa, cuáles las siguientes acciones?

Esta es una larga lucha, sacrificada, por cierto, desde que se aprobó el año pasado la ley 32123 que es inconstitucional, a todas luces inconstitucional, los expertos han expresado su opinión al respecto, y nosotros hemos planteado una “acción de inconstitucionalidad”.

Estamos en eso, hemos declarado una campaña de recolección de firmas, lo de la audiencia va ayudar indudablemente, va impulsar la recolección de firma contra esta ley anticonstitucional 32123, el día 14 de abril tenemos nuestro aniversario, vamos a hacer la primera evolución del recojo de firmas, independientemente de la audiencia nosotros estamos convocando para el 1° de mayo a una marcha nacional de sacrificio, aunque estemos viejos, lo hemos hecho, ahora igual lo vamos a hacer.

Estamos pidiendo la colaboración, la participación de las centrales sindicales, porque son ellos los afectados, dentro de poco no van a tener pensión, estamos coordinando también con los compañeros de las AFPs, porque ellos ya no tienen pensión, imagínese usted cuánta plata han retirado, ya no tienen nada en su fondo, nosotros no descansamos en nuestra lucha, pedimos aumento de pensiones y la derogatoria de la Ley 32123

-Sería un paso importante este tema de la audiencia, sería como instar al gobierno a “cúmplase y páguese”

Claro, eso es lo más importante.

