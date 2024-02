Fonavi 2024: LINK, lista de rezagados que pueden cobrar

Mientras se actualizan los próximos pagos a los pensionistas, ingresa a los enlaces proporcionados para cobrar tu jubilación pendiente

En marzo, se está preparando un nuevo grupo para cobrar la devolución de aportes al Fonavi, según representantes del mismo. Mientras tanto, la Comisión Ad Hoc y Fenaf Perú están gestionando la entrega de pagos más grandes. A pesar de esto, muchos fonavistas aún no han cobrado sus aportes en el Banco de la Nación.

Desde diciembre de 2023, se han activado diversos pagos con el objetivo de avanzar hacia la devolución total de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda. Esto incluye la aprobación del padrón de la lista de beneficiarios del Grupo de pago 20. Además, se han activado pagos para aquellos que estaban en listas anteriores y no habían cobrado antes.

Lee también:

Actualmente, los exafiliados que pueden cobrar las devoluciones en el Banco de la Nación son:

Grupos de pago del 1 al 19: fonavistas de estas listas que no hayan recibido un pago anteriormente.

fonavistas de estas listas que no hayan recibido un pago anteriormente. Grupo de pago 20: aquellos que tenían un cronograma para cobrar con DNI, pero que ahora también pueden cobrar en el Banco de la Nación.

Entérate si te toca cobrar el Fonavi. Sigue los pasos en el siguiente LINK:

Ingresa a la página

Revisa las opciones que se te dan

Si quieres saber si estas en el Grupo de pago 20, puedes consultar aquí

Si quieres saber si se te ha activado tu pago de los Grupos del 1 al 19, revisa aquí

Si no estás seguro si te toca cobrar, puedes consultar en la página de la Secretaría Técnica del Fonavi o utilizando tu DNI en los enlaces proporcionados. Si no te has registrado aún en el Fonavi y has aportado, puedes hacerlo siguiendo los pasos indicados en la plataforma.