¡Se viene cancelación a grupos 1 al 19 de Fonavi!

REINTEGRO 3 ABARCA A FONAVISTAS QUE AÚN NO HAN RECIBIDO EL TOTAL DE SUS APORTES

Ya han pasado dos meses desde que se activó el pago del REINTEGRO 2 del Fonavi el pasado martes 27 de agosto que benefició a 207 mil 470 fonavistas titulares a partir de los 75 años. Ahora, ya muchos ex afiliados se preguntan cuándo será el nuevo pago, dado que los grupos del 1 al 19 aún no ha recibido la totalidad de los aportes que hicieron al extinto Fondo Nacional de Vivienda.

Sin embargo, aún no se decide si se apostaría por viabilizar un pago de REINTEGRO 3 o a una nueva lista de beneficiarios, (LISTA 21). A pesar de esto, ya se ha adelantado cuáles podrían ser las edades de los beneficiarios de un posible REINTEGRO 3, el cual iría, además, para herederos y familiares de fonavistas fallecidos.

La devolución ofrece montos variables según el tiempo y la cantidad de aportaciones al fondo, con cifras que oscilan entre S/40 y más de S/20.000. Esto incluye desde pensionistas mayores hasta personas con discapacidad, además de herederos de ex aportantes fallecidos. A continuación, ofrecemos toda la información relevante sobre los grupos activos de reintegro y cómo realizar el cobro de tus aportes.

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE REINTEGRO DEL FONAVI QUE ESTÁN EN PROCESO?

Actualmente, los grupos de reintegro del Fonavi que están activos son el 1 y el 2, permitiendo a los ex aportantes recibir la devolución de sus aportes conforme a los criterios establecidos por la Comisión Ad Hoc. Estos grupos priorizan a los ex aportantes de mayor edad y personas en situaciones especiales. Mientras tanto, el grupo de Reintegro 3 aún no ha sido activado, aunque se espera que en fases posteriores también se incluya a un número considerable de beneficiarios. Los pagos se realizan de manera organizada y gradual para asegurar una distribución eficiente.

Reintegro 3 se programaría PARA FINES DE NOVIEMBRE, UN CUARTO REINTEGRO en marzo de 2025 y UN QUINTO REINTEGRO A MEDIADOS DEL PRÓXIMO AÑO con MONTOS ADICIONALES A DEVOLVER a los 19 GRUPOS DE PAGO.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS GRUPOS DE REINTEGRO 1, 2 Y 3?

Los grupos de reintegro están conformados por fonavistas de las listas 1 al 19, es decir, quienes ya recibieron un adelanto anteriormente. Ahora se continúa con sus pagos, dando prioridad a diversos grupos vulnerables. A continuación, se detallan las diferencias clave entre cada uno:

REINTEGRO 1: dirigido a ex aportantes mayores de 80 años que ya recibieron adelantos de sus aportes. Este grupo tiene prioridad para recibir la totalidad del dinero acumulado.

REINTEGRO 2: compuesto por aportantes mayores de 75 años, personas con discapacidad registradas en CONADIS y herederos de pensionistas fallecidos. Los montos a devolver varían según el tiempo y las contribuciones realizadas.

REINTEGRO 3: destinado a ex aportantes de entre 70 y 74 años, así como a los familiares de ex aportantes fallecidos de entre 80 y 92 años. Este grupo está conformado por más de 200.000 beneficiarios, y su devolución se realiza de manera gradual. Así, el nuevo pago del Reintegro 3 podría incluir también a estos herederos, pero de personas que hayan aportado al Fonavi y tuvieran edad desde 80 o 85 años hasta 92, a la fecha. Pero se debe aclarar que esto aún no ha sido aprobado, y es una aproximación desde la Comisión Ad Hoc.

¿QUIÉNES SERÁN INCLUIDOS EN PADRÓN DE LA LISTA 21?

Por otro lado, la Lista 21 del Fonavi es para los ex aportantes que no lograron ser incluidos en los procesos de devolución anteriores. Cabe mencionar que, para formar parte de esta deben presentar la documentación que acredite sus aportes al fondo.

Entre los documentos requeridos están las boletas de pago y otros registros oficiales que demuestren las contribuciones al Fonavi, los cuales pueden presentarse de forma presencial en las oficinas de la Secretaría Técnica del Fonavi o a través del proceso virtual.

Posteriormente, la Secretaría Técnica evaluará la validez de los registros y, si la información es correcta, el ex aportante será incluido en las listas de devolución de aportes, ya sea en la Lista 21 o en las siguientes fases.

A estos últimos, los que esperan estar en la Lista 21, se pide que regularicen su situación de registro y acreditación en la Secretaría Técnica, como aptos para recibir las devoluciones. Este sería el requisito para que estos tengan la seguridad de que integrarían este nuevo grupo que tendrá alrededor de 80 mil beneficiarios. Tu plata ya vuelve a ti.

