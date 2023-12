“Se publica Decreto Supremo y empezamos con los pagos el 14”

JORGE MILLA, DE LA COMISIÓN AD HOC, EXIGE CELERIDAD AL GOBIERNO PARA INICIAR DEVOLUCIONES

Por: Pablo Boggiano B.

Una nueva traba afronta la comisión Ad Hoc Fonavi, ya que tendría que esperar la revisión del reglamento por una comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria – CMCR, impuesta por el Ejecutivo. Pese a ello, Jorge Milla, miembro fonavista del citado grupo de trabajo, reafirmó que ya tienen todo listo para iniciar los pagos el día 14 de diciembre con quienes no han sido parte de adelantos previos; empero, en nombre de los fonavistas, exigió celeridad al gobierno para que el día lunes 11 sea publicado sin más demoras el decreto supremo de acuerdo con la Ley N° 31928.

¿Qué ha pasado con el reglamento que ustedes remitieron al MEF para su publicación?

El tema está encaminado, el tema de la devolución es impostergable, es imposible parar, para la publicación en “El Peruano”, la ley obliga a un reglamento eso lo hemos remitido el 20 de noviembre al Ejecutivo para que lo refrende el ministro de Economía y la PCM.

-Y todavía no está listo el decreto supremo

Lo que pasa es que ya está todo coordinado, la PCM, ya remitió su informe y todo eso, pero hay una comisión que se ha creado, una comisión revisora de calidad regulatoria, (Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria – CMCR) que lo conforma un director del MEF, uno de la PCM y uno del Ministerio de Justicia, un tema burocrático, es para hacer perder tiempo nos parece. Esta comisión reguladora tiene que revisar la norma si hay un tema, por ejemplo, una de las cosas que revisa, las normas que se van a publicar no genere procesos administrativos engorrosos al ciudadano, pedirle copia del DNI, y cosas así, que son situaciones sencillas, al final de todo. Porque esos señores ese proceso lo pueden demorar días, ya el 14 tenemos que dar pago, que es lo que hemos acordado, pero necesitamos que esa comisión si es posible hoy mismo, dé su opinión para que salga el reglamento el día lunes en el Peruano.

¿Nos confirma quienes conforman esa comisión?

Un director de la PCM, un director del MEF y un director del MINJUS, no te revisan la norma, no opinan si está bien o mal la norma.

¿Quién asigna esta comisión, quien la impone?

El Ejecutivo

¿Es una condición para la comisión Ad Hoc acatar eso?

El Ejecutivo ha generado sus normas, que es obligatorio que ellos revisen, eso es para cargar un proceso burocrático, no es un tema que beneficie o perjudique una norma, simplemente incrementar la lentitud del estado, porque nuestro estado es lento para todo, al generar este tipo de comisiones lo volvemos mucho más lento, entonces eso nomás estamos esperando.

¿Que se ha definido ya?

Que hemos hecho ahora, no aprobado, porque necesitamos el decreto supremo para aprobar, ya hemos trabajado toda la resolución administrativa, ya la hemos revisado, todo, ya está listo para aprobarlo, los lineamientos de pago también lo hemos revisado.

¿Cuál es al final los lineamientos de pago?

Sobre grupos al final, como se da este grupo, quien lo van a conformar, cuantos van a conformar, cuánto dinero se va a desembolsar, todo ese tema, autorizar el retiro de ese dinero a la secretaría técnica, todo eso entra a la resolución administrativa que nosotros, como comisión Ad Hoc, lo vamos a publicar en el diario El Peruano, no necesitamos al Ejecutivo, lo único que necesitamos del Ejecutivo es que se publique el decreto supremo el lunes que hemos quedado.

Si el lunes se publica en el diario El Peruano, el mismo lunes sesionamos, como ya lo tenemos listo simplemente sesionamos, votamos y lo remitimos al diario El Peruano, ya lo tenemos listo, el tema pasa por esta comisión regulatoria que no nos aplace y no nos demore y nos malogre lo del día 14.

“BUROCRACIA NOS DEMORA”

¿Con cuántos Fonavistas se inician los pagos?

El día lunes lo vamos a informar, el acuerdo es las personas que no han sido parte de los adelantos, Imagínate que ni siquiera tenemos el decreto supremo pese a que el ministro ha dicho, lo va a firmar rápidamente, pese a que le ha encargado a su área legal no se demore más de una semana, a pesar de toda esa orden del ministro, mire la parte burocrática como nos demora, nos perjudica y el día lunes también vamos a anunciar cuando va ser el siguiente pago, nosotros hemos propuesto en enero.

-En enero con lo que son las aportaciones

Ahí si va con aportaciones, ahora hay grupo pequeño de 400 personas que no van a ingresar a este grupo de pago, pese a que no han recibido nada a la fecha, porque esas 400 personas, sus aportes es mayor a 6,680 soles. Entonces cómo es un monto mayor necesitamos verificar la veracidad de la información, entonces al 14 no llegamos. Para el siguiente grupo esas 400 personas ingresan porque ya se hace el control correspondiente de tal manera como son ya dineros mayores, hay que tomar todos los controles porque no es un dinero nuestro, es un dinero de terceros.

-El tope va ser siempre S/ 6,680 en este primer grupo

El máximo si es que aportaron desde enero de 1980 hasta julio de 1995, para este grupo de pago.

¿Y este grupo en promedio del millón 200 mil cuántos fonavistas son?

A ver, te explico, hay un millón 80 mil fonavistas que cobraron un adelanto, el día 14 no van a ingresar ese millón 80 mil por una cuestión de la parte técnica que no le alcanza el tiempo, que tienen que hacer una serie de controles, verificaciones, lógicamente que para nosotros es un poco complicado entenderlo porque son personas que ya han sido objeto de un pago, de un reconocimiento de meses aportados.

Pero ellos dicen que su tecnología no es tan avanzada, no tienen los recursos económicos, y la comisión Ad Hoc no puede utilizar plata que es destinada para la devolución, la secretaria técnica se tiene que manejar con el presupuesto que le entrega la PCM, ese presupuesto es insuficiente.

Por lo tanto, incorporar ese padrón para el pago del 14 se le hace imposible a la secretaria técnica, ellos ingresarían al siguiente grupo de pago, hemos planteado, como te repito, que sea en enero, el lunes o martes, según el día que nos reunamos ya vamos a aprobar la próxima fecha de pago, la cual ya no vamos a tener ningún inconveniente porque ya vamos a tener el decreto supremo, si es que a esa fecha que se anuncia a la siguiente no va haber ningún problema, estamos cruzando los dedos, porque nos complica lo del 14.

“YA COORDINAMOS CON EL BANCO DE LA NACIÓN”

¿Lo referente al Banco de la Nación, ya hay un acuerdo?

No, para este grupo de pago no va haber problema, no va llegar a los 100 mil, entonces con el Banco de la Nación ya se han hecho las coordinaciones para este grupo, en los siguientes grupos lógicamente la cantidad de Fonavistas que van a seguir en los próximos grupos sí va ser mucho mayor.

¿Qué pasa el día 14 si esa comisión regulatoria se demora en revisar la norma?

Esperemos que el lunes o martes ya esté publicado en el diario El Peruano el Decreto Supremo, está comisión de la calidad regulatoria no puede afectar el cronograma, ya tenemos listo todo para iniciar el pago, la próxima sesión de la Comisión Ad Hoc aprobaremos las fecha para el segundo grupo de pago.

