Se pagaría Bono S/930 a jubilados sin tocar fondo de pensiones

En los próximos días el Pleno del Congreso podría debatir el proyecto de ley que fue aprobado por insistencia en torno a la devolución de aportes ONP y el pago de una retribución económica para los pensionistas, y en esta ocasión, sí podría contar con el pase del Ejecutivo. De ser así los fondos para dichos pagos tendrían que salir del tesoro público sin tocar la pensión de los jubilados.

Especialistas recomiendan que dicho pago debe salir del tesoro público

Así como ambos poderes del Estado han hecho un gran esfuerzo y se han puesto de acuerdo en otras leyes, se puede hacer el esfuerzo en el caso de los aportantes a la ONP.

En el caso del pago de la retribución económica, por única vez (por pandemia) para los jubilados que asciende, según el documento, a S/930 se puede realizar con fondos del presupuesto público, sin tocar a la ONP con lo cual se garantizaría el pago mensual de las pensiones.

“No se deben atender estos pagos por la emergencia social que vivimos con otro dinero que no sea del tesoro público. El problema es que en varias oportunidades la ex ministra de Economía dijo que dichos pagos causarían grave crisis en los fondos de la ONP y por tanto correría peligro el pago de las pensiones de los jubilados; es por ello, que se recomienda que no se toque esa parte y se efectúen los pagos con fondos públicos”, señalaron algunos expertos.

Además, comentaron que la propuesta del Ejecutivo, contiene “conceptos nuevos” para que ya no sea necesario aportar 20 años, sino que con 10 años sea suficiente para lograr una pensión.

QUÉ DICE EL PROYECTO

El texto sustitutorio indica que se otorgaría una retribución extraordinaria equivalente de S/ 930 para los pensionistas del Decreto Ley 19990, por única vez a fin de que puedan afrontar la crisis de la pandemia. Asimismo, precisa que dicho pago se haría a través de un cronograma similar con el que cobran sus pensiones mensuales.

La norma está dirigida también a los afiliados activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 y permitiría, de manera excepcional y por única vez, la devolución de aportes hasta S/ 4,300 para los aportantes activos e inactivos de la ONP, es decir, que continúen aportando o que hayan dejado de hacerlo

Asimismo, establece que las personas que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones y que a los 65 años de edad o más no han logrado cumplir con los requisitos para obtener una pensión, tienen derecho a la devolución total de sus aportes. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) tendría máximo 30 días para recibir cada solicitud de manera física, presencial o remota.