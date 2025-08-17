Se inició las elecciónes presidenciales en Bolivia

La jornada electoral en Bolivia inició con la apertura de mesas para elegir al próximo presidente, vicepresidente y legisladores para el periodo 2025-2030, en un contexto de tensiones políticas, una crisis económica y un llamado al voto nulo liderado por el expresidente Evo Morales.

Más de 7,5 millones de bolivianos están habilitados para votar en mesas electorales que se abrieron desde las 08:00 hora local (7:00 a.m. en Perú) y permanecerán abiertas durante ocho horas hasta las 16:00. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), 204 156 jurados supervisan 34 026 mesas en todo el país, mientras que 369 308 ciudadanos en el exterior podrán votar únicamente por el binomio presidencial.

El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó la importancia este proceso electoral, al que calificó como «el más importantes de la historia contemporánea» de Bolivia y resaltó que este coincide con el bicentenario de la independencia del país altiplánico, celebrado el 6 de agosto.

De acuerdo a Hassenteufel, el TSE ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo tensiones derivadas de la “multipolarización de la sociedad boliviana” y presiones de “grupos y poderes fácticos” que, según Hassenteufel, intentaron afectar el proceso.

A pesar de esto, el organismo garantiza elecciones “justas, limpias, transparentes y técnicamente confiables” con el apoyo del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) y la supervisión de 14 misiones internacionales, lideradas por la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).