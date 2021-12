Se aferra al cargo

Luego de los rumores de un presunto tráfico de influencias, el ministro de salud, Hernando Cevallos, descartó que esté pensando en renunciar ni que tampoco el presidente Pedro Castillo le haya recomendado abandonar el cargo.

“[¿Está pensando en renunciar?] No es cierto, de ninguna manera. Yo ya he señalado que se han enviado cartas al contralor general, la Fiscal de la Nación, para que revisen este caso que se ha planteado, pero de ninguna manera se ha planteado ningún tipo de renuncia. [¿Se lo ha pedido el presidente?] No, de ninguna manera”, respondió a RPP.

Asimismo, el ministro de salud reiteró que no se ha cometido ningún tipo de acto irregular o tráfico de influencias tras la difusión de conversaciones vía WhatsApp en las que se muestra que habría accedido reunirse con una mujer que estaba buscando tener un cargo dentro del MINSA.