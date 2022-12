San Juan de Miraflores: incautan 8 toneladas de pirotécnicos en vivienda

Un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la incautación de más de 8 toneladas de productos pirotécnicos en una vivienda ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores. El general José Ludeña, director de la Policía Fiscal, precisó que estos productos estaban almacenados en el inmueble ubicado en el lote 8 de la manzana F en la Av. El Triunfo.

“Estaban (los pirotécnicos) totalmente expuestos, era básicamente una bomba de tiempo. No hay energía eléctrica, no hay extintores, no hay ninguna medida de seguridad y podría haberse producido un incendio de gran magnitud”, dijo.

Asimismo, Ludeña precisó que el material incautado consistía en avellanas, cohetes, silbadores, tortas y otros artefactos pirotécnicos que habrían ingresado al Perú de contrabando. Durante este operativo, ejecutado de manera conjunta con la Sucamec, también se hallaron artefactos pirotécnicos elaborados de manera artesanal listos para ser comercializados de manera informal.