Samantha Batallanos “Maicelo solo me daba un plato de comida”

SAMANTHA BATALLANOS REVELA QUE BOXEADOR ERA BIEN ‘PUÑETE’

La modelo Samantha Batallanos reveló detalles de cómo fue su vida al lado de su hoy agresor, su expareja Jonathan Maicelo, remarcando que el criticado púgil solo le daba un plato de comida.

“Yo me costeaba todo, yo trabajo, hago desfiles, eventos, todas las personas que me pagaban, les daba el número de cuenta de él para que todo le llegue a su tarjeta. Yo no estaba manejando mis tarjetas porque tenía problemas con el banco, pero no es que me mantenía. Lo que me daba era gimnasio, un plato de comida en su restaurante y los taxis”, manifestó la influencer en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, Batallanos reveló que el anillo que le regaló Maicelo era por una publicidad pagada.

“Yo he estado cegada, en una posición errónea (…) Él me dio el anillo, pero era un regalo que tenía que hacer una publicidad. No era de un 1 kilate, era un circón. Nunca me importó, yo estaba feliz con mi anillo de circón, contenta”, comentó.

Según la exMiss Grand, ella cubrió su parte de los gastos mientras convivía con el boxeador e incluso, el anillo que le regaló y presumió en redes, solo fue como parte de una publicidad.

Leer también [Chola Chabuca anuncia gran evento: El Reventonazo de fin de año en Plaza Norte]

“Él dijo que te había dado un anillo de oro blanco con un brillante de un kilate, eso dijo en un programa de televisión, yo lo vi ahora”, consultó la ‘Urraca’.

“Bueno, sí pues, él me dio el anillo, pero era un regalo que se tenía que hacer una publicidad. No es de un kilate, era ‘Circón’, pero nunca me importó Magaly, yo estaba feliz con mi anillo de ‘Circón’, te juro, yo me paseaba por los canales de televisión contenta”, respondió.

“Yo lo veía feliz siendo así en esa posición y yo lo aplaudía, no me importaba, nunca me importó que me dé un anillo con ‘Circón’ o que no me dé regalos, que no me mantenga, jamás me importó eso”, agregó.