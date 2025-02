Sale escala de pagos para Reintegro 3

190 mil fonavistas mayores de 70, 75 y 80 años, cobrarán en padrón de marzo

El GRUPO REINTEGRO N° 3 va estar conformado por fonavistas que fueron parte de los grupos 1 al 19 y que no han sido parte de los REINTEGROS 1 Y 2, cuya edad es de 70 años a más, (incluye 75, 78, 80, 85 años) cumplidos al 31 de marzo del 2015 y en el caso de fallecidos es, de fonavistas, que a esa fecha tuvieran 90 años a más.

Tal como se había informado antes, este tercer reintegro iría para alrededor de 190 mil fonavistas, cabe mencionar que, para el segundo grupo de reintegro, el cual se empezó a pagar en agosto del año pasado 2024, se incluyeron a 207, 470 fonavistas. Así, para esta nueva devolución también la cantidad de beneficiados sería similar a la del segundo grupo.

FALTA DETERMINAR FORMULA Y APORTES RECONOCIDOS

Por su parte Luis Luzuriaga Garibotto, presidente de la comisión Ad Hoc fonavi, sostuvo que queda identificar los tipos de aportes para este tercer reintegro para el desembolso de dinero respectivo, “Se va a determinar todavía cuántos van a salir con el cálculo de sus aportes mediante la fórmula, y cuantos van a salir, con sus actualizados, sus aportaciones; eso va permitir determinar el valor del padrón, la cantidad de dinero que se va a necesitar, dado que el grupo 21 se dio en diciembre, este tercer reintegro debe darse en marzo ya que el Banco de la nación nos ha pedido entre grupo y grupo un espacio de 2 meses, mediados de marzo debe estar saliendo el grupo 3 de reintegro”

CONADIS Y MONTO MÍNIMO

Las devoluciones no considerarán un monto máximo y el monto mínimo de devolución será de S/40, según le corresponda; en este último caso, dando la oportunidad a los fonavistas que tuvieran devoluciones por debajo de dicho monto, para que puedan acreditar mayores aportes en el transcurso del tiempo, Adicionalmente, se incorporará aquellas personas que estuvieran registradas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y a las que tienen alguna enfermedad grave o termina (debidamente acreditada), según la fecha de corte para el respectivo reintegro.

Asimismo, se ha CONSIDERADO A FALLECIDOS DE 90 A MÁS y no desde menos, porque hay todavía solicitudes de 60 mil fonavistas, cuyos parientes no han presentado su solicitud de cobro al BN, se va a proceder a regularizar esa situación para evitar saturar los procedimientos de la Secretaría Técnica y del Banco de la Nación

BENEFICIARIOS DE 70 a 75 AÑOS

0 a 100 soles = 4,122 beneficiarios

100 a 500 soles = 13,663 beneficiarios

500 a 1,000 soles = 27,750 beneficiarios

1,000 a 1,500 soles = 13,654 beneficiarios

1,500 a 2,000 soles = 7,394 beneficiarios

2,000 a 2,500 soles = 10,259 beneficiarios

2,500 a 3,000 soles = 4,301 beneficiarios

3,000 a 3,500 soles = 5,531 beneficiarios

3,500 a 4,000 soles = 8,294 beneficiarios

4,000 a 5,000 o 7,000 soles = 75,343 beneficiarios

BENEFICIARIOS DE 75 a 80 AÑOS

0 a 100 soles = 4,095 beneficiarios

100 a 500 soles = 17,985 beneficiarios

500 a 1,000 soles = 30,194 beneficiarios

1,000 a 1,500 soles = 11,278 beneficiarios

1,500 a 2,000 soles = 6,126 beneficiarios

2,000 a 2,500 soles = 7,462 beneficiarios

2,500 a 3,000 soles = 3,743 beneficiarios

3,000 a 3,500 soles = 4,795 beneficiarios

3,500 a 4,000 soles = 6,962 beneficiarios

4,000 a 5,000 o 7,000 soles = 64, 566 beneficiarios

BENEFICIARIOS DE 80 AÑOS A MÁS.

0 a 100 soles = 19,419 beneficiarios

100 a 500 soles = 81,412 beneficiarios

500 a 1,000 soles = 73,961 beneficiarios

1,000 a 1,500 soles = 16,059 beneficiarios

1,500 a 2,000 soles = 7,789 beneficiarios

2,000 a 2,500 soles = 8,366 beneficiarios

2,500 a 3,000 soles = 5,020 beneficiarios

3,000 a 3,500 soles = 8,109 beneficiarios

3,500 a 4,000 soles = 11,651 beneficiarios

4,000 a 5,000 o 7,000 soles = 96,269 beneficiarios

SOLICITAR LA ACREDITACIÓN ANTICIPADA DE APORTES

Si eres afiliado/a al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), bajo el DECRETO LEY N° 19990, puedes reconstruir tu historial de aportes declarados a través de la acreditación anticipada, y así tener toda la documentación lista para cuando te jubiles.

Cualquier documento público que acredite la existencia del vínculo laboral, aportaciones o inscripción al SNP.

Si el procedimiento es realizado por otra persona, se deberá presentar un poder general o especial.

Si eres un asegurado o afiliado por convenio (facultativo), adjunta también:

Copia simple legible de la resolución de inscripción (sólo si el documento no ha sido emitido por Oficina Nacional de Pensiones – ONP)

Comprobantes de pago que acrediten los aportes efectuados.

si los aportes son anteriores a julio de 1999, presenta la documentación que acredite el vínculo laboral y los aportes realizados durante ese plazo. Si no se tiene esta documentación, la ONP verificará los aportes en los archivos en custodia.

TODOS LOS PAGOS ACTIVOS DEL FONAVI

Revisa la relación detallada de grupos que se aprobaron del Fonavi y que pueden cobrar devoluciones de sus aportes en el Banco de la Nación:

GRUPOS DE PAGO DE LISTAS 1 A LA 19: Cobran en el Banco de la Nación aquellos fonavistas de estas listas que no se acercaron anteriormente a cobrar el monto de su primera devolución que se aprobó en su momento. Esta es una activación de un pago parcial a los que no pudieron cobrar a pesar de ser parte de grupos anteriores. No es un nuevo grupo de pago; es decir, no hay un nuevo padrón.

GRUPO DE PAGO DE LISTA 20: En diciembre 2023 se aprobó un cronograma con DNI para fonavistas de la lista 20 para que puedan cobrar. Actualmente, estos fonavistas (los rezagados que no cobraron en su fecha) también pueden recibir un desembolso de sus aportes en el Banco de la Nación

GRUPO DE REINTEGRO 1: fonavistas de las listas 1 a la 19 que recibieron un nuevo pago de sus devoluciones, con edades de 80 años en adelante.

GRUPO DE REINTEGRO 2: Es para fonavistas vivos de 75 a 79 años, y para herederos Fonavi de 93 años hasta adelante

Grupo de pago de lista 21: Se aprobó en diciembre 2024, es el último pago a la fecha y se revisa en este link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LO QUE ME PAGARON, ¿PUEDO REBATIR EL MONTO?

Si consideras que la cantidad devuelta es insuficiente, puedes impugnar el monto. Para hacerlo, necesitarás obtener el Certificado de Reconocimiento y Derechos del Fonavista (CERAD), que te permitirá verificar los meses reconocidos por año y el monto correspondiente. Si encuentras discrepancias o información que no ha sido considerada, puedes impugnar el monto después de recibir tu CERAD.

FENAF VERIFICARÁ TODOS CASOS A NIVEL NACIONAL

Asesoría sobre el manejo de la web, SIFONAVI y con la documentación que se acredite haber aportado, se verifica. Para INFORMES Y ORIENTACIÓN: LIMA: JIRÓN RUFINO TORRICO 889 Oficina 210 Lima Cercado

