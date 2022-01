(VIDEO) SAFAP revela que Sport Boys es el club con más deudas antes del inicio de la Liga 1

La Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP) que preside Roberto Silva precisó que Sport Boys es el equipo que más deuda tiene y hasta la fecha no se ha acercado a conciliar, previo al inicio de la Liga 1 – 2022.

Indicó que la Liga 1 ya presentó sus deudas a inicios de año y que Licencias de la FPF empezará a pedir a todos los clubes que presenten un documento de no adeudo con sus jugadores.

“A esta fecha hay 10 clubes con deuda. Si me preguntas quiénes son creo que sería injusto mencionarlos porque ya están por resolverse son montos pequeños, algunas activaciones que quedó pendiente, alguna bonificación de algún jugador en particular, si fuese un plantel completo te diría Sport Boys que tiene una fuerte deuda y a estas alturas es el único club que no se ha acercado y ha dicho esa deuda es mía”, declaró Silva.

En conversación con el portal “Menú Deportivo”, el titular de la SAFAP se mostró preocupado por no encontrar respuesta en la escuadra porteña que debutará en la primera fecha de la Liga 1 ante Alianza Lima, actual campeón del torneo.

“A comparación de los otros clubes, en Boys si me preocupa y lo aprovecho y menciono porque si esperaría una repuesta a estas alturas del partido. Probablemente tengan una administración nueva y crean que esto finalmente puedan trasladarlo hacia más adelante y terminen reventándole la cara cuando tengan que participar y no hayan arreglado la situación de deudas con los jugadores”, remarcó, a “Menú Deportivo”

Diferente es el caso de Universitario de Deportes, Silva señaló que si bien cuentan con un tema pendiente no menor pero que fueron los primeros en sentarse a conciliar.

“El actual administrador Jean Ferrari fue el primero desde el año pasado en sentarse y dijo, hay que ordenar esto y lo otro y casi está todo cerrado y después otros clubes, en fin son como te digo temas manejables”, manifestó.

Roberto Silva también se pronunció sobre el reclamo de Binacional y San Martin por puntos otorgados a Cusco FC.

“Tenemos que buscar mecanismos para que estas cosas no sucedan, tenemos incluso un proceso en el TAS pendiente de unos puntos reclamados de San Martín, Cusco FC y a estas alturas no sabemos en qué va a terminar. Nuestro interés como agremiación es que esas cosas no pasen. Queremos un torneo limpio, que la gente se preocupe por los resultados del torneo y no por las cosas alrededor del torneo y eso hará un producto mucho más atractivo y que el mercado que lo sustente crezca”.