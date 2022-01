(VIDEO) Alianza Lima: Manuel Corrales recordó que “para el título del 2006 tuvimos varios líderes como Hernán Barcos”

Tras su paso por Alianza Lima en el 2006, el futbolista de Cusco FC Manuel Corrales habló sobre cuánto influye un líder dentro de un equipo para alcanzar el título tal como ocurrió con la escuadra blanquiazul que se coronó campeón el 2021 de la mano del argentino Hernán Barcos.

“Yo no conozco la interna actual de Alianza Lima, pueda que Hernán Barcos sea una figura visible dentro del juego, pero en el 2006 habían varios jugadores que cumplían la función de líderes, gente que en ese entonces estaba en selección y tenían un peso importante. Si bien es cierto había alegría y todo, también había momentos de seriedad para trabajar y por ello se consiguieron buenos resultados como es el título nacional”, sostuvo Corrales al portal Menú Deportivo.

Reveló que aquellos jugadores líderes del 2006 eran: Guillermo Salas, Juan Jayo, José Soto, Marko Ciurlizza. “Estamos hablando de pesos pesados en Alianza y definitivamente llegaban al grupo. Uno se sentía tranquilo, ver a gente con bastante experiencia, en lo personal me sentía arropado, era joven y creo que eso fue uno de los motivos por lo que se hizo una buena campaña. tuvimos gente de experiencia y se supo combinar bien las cualidades y lograr buenos resultados”.

El “Avión” agradeció a Gerardo Pelusso por las enseñanzas. Contó que por él se hizo marcador izquierdo puesto que viene ejerciendo hasta actualidad.

“Él me hace marcador izquierdo, yo llegué como volante. él me dijo que me necesitaba como marcador y que tranquilo, yo iba a aprender con él en la posición y así me quedé toda mi carrera. Tuvo la paciencia de enseñarme algunas cosas. Recuerdo que en un entrenamiento me decía cómo debía marcar, perfilarme mejor y tenía imágenes de él haciendo el ejercicio. Definitivamente fue alguien que marcó el inicio de una nueva posición en mi carrera”.

Manuel Corrales habló sobre su paso al Metz de Francia en el 2006.

Unos empresarios asociados al Metz de Francia llegaron a Matute para ver a Wilmer Aguirre en un clásico donde empatamos. En aquel partido me enteré que también habían preguntado por mí y así de rápido emigramos a la Ligue 1.Así de sorpresivo fue todo y el profesor Pelusso me dio toda la facilidad para poder crecer.

WILMER AGUIRRE

“Me dio mucho gusto por Wilmer, es un jugador muy identificado con la institución. le ha dado mucho a Alianza, así como Alianza a él pero regresó y lo ha hecho bien, se ganó su renovación y con el tema de la edad para mí, es un número, si te sientes bien. He visto viejos de 25 y jóvenes de 60. la edad muchas veces lo tenemos en la cabeza como una limitación. He escuchado a veces, ‘tú tienes 39 yo a esas edad estaré retirado, quizá tenga nietos’. Desde ahí te pones un límite, te dices a ti mismo, no vas a llegar, para mí no ha sido un factor determinante, me siento bien y seguro que al ‘zorro’ le pasará lo mismo porque está en gran momento y hasta que uno sienta que pueda competir no tendría por que considerar el numerito que marca tu edad”.

A sus 39 años de edad, Corrales no ha pensado en el retiro, no quiere ponerse plazos.

“Años atrás dije que juego este año nomás, pero me di cuenta que me sentía bien todavía, prefiero no ponerle fecha, lo que si hago es disfrutar cada día, tú me has visto en los entrenos del año pasado y yo disfruto de lo que hago con mucha pasión, me entrego mucho a los entrenamiento, al día a día, en verdad siento que eso me mantiene con energía. me levanto contento y con algo que tenga que ver con el entrenamiento. es algo que siento me rejuvenece.

LIGADO AL FÚTBOL

El experimentado lateral peruano no piensa desligarse del fútbol: estudió para ser director técnico, gerente deportivo, psicólogo deportivo y coaching.

Me he informado mucho y esto de la preparación, como sabrás nunca termina, nunca debe darse por servido un curso entrar en una nueva área de trabajo, sino que buscando algún propósito y volcar todo lo que sabes, puedes y vayas aprendiendo. ojo que ya empecé con el coaching desde el año pasado y me mantiene con mucha energía, me apasiona y siento que paralelamente es lo mío y voy por ese camino sin dudar, sin pisar en falso.

CUSCO FC

No se ha hablado mucho de la posibilidad del descenso. Personalmente soy un hombre de fe y prefiero esperar cosas buenas creo que nosotros vamos a participar en la liga 1 lo vamos a hacer bastante bien, no es un tema q me preocupe.

Indico que todo el grupo tiene objetivos claro para este 2022 y uno de ellos es no pensar en el pasado. “Estamos mentalizado en trabajar en cosas grandes, pensando en cosas importantes en un nuevo año, nuevo grupo y estamos enfocados en el trabajo diario que eso es lo que nos dará creo yo, buenos resultados”.

MENSAJE HINCHADA

Que confíen en nosotros, que sigan alentando que nosotros les daremos muchas alegrías. Sabemos que han pasado momentos difíciles, de susto y estamos nuevamente aquí para tratar de encargarnos de lo que nos corresponde que es estar en la cancha.