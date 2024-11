Rusia lanza contra Ucrania un misil balístico intercontinental

Rusia y Ucrania han escalado el uso de misiles de largo alcance desde que Washington autorizó a Kiev, el uso de armas de ese tipo de fabricación.

Las fuerzas rusas, lanzaron un misil balístico intercontinental “contra fábricas e infraestructuras críticas” de la ciudad de Dnipró del centro de Ucrania, el primero en esta guerra además de otros tipos de misiles; información que fue detallada por la Fuerza Aérea Ucraniana.

LEE TAMBIÉN:

Conforme a esta fuente, el misil intercontinental, fue lanzado desde la región rusa de Astraján, ubicado en el sur de Rusia. Cabe señalar que, en su canal de Telegram, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andrí Kovalenko, afirmó que Astraján está siendo atacada con drones.

«Dnipró, resiste. La región de Astraján de la Federación Rusa ya está siendo atacada con drones”, detalló.

Cabe señalar que, las defensas ucranianas pudieron derribar seis de los siete misiles de crucero KH-101, sin embargo, no interceptaron el misil balístico intercontinental ni el aerobalístico KH-47M2 Kinzhal, que son dos de los misiles más sofisticados del arsenal ruso. Conforme al parte de la Fuerza Aérea Ucraniana, los misiles no derribados, no causaron daños “sustanciales”.