Ruby Palomino sigue cosechando éxitos

La cantante peruana se hizo conocida por ser la ganadora de la primera edición del programa “La Voz” y no se detuvo pues siguió participando en programas importantes como “Los cuatro finalistas”. Ahora Ruby Palomino se encuentra preparando un álbum en homenaje a la gran Chabuca Granda a ritmo de rock, como ya nos tiene acostumbrados.

Esta ambiciosa producción tendrá el respaldo de ‘POTRO LILA PRODUCCIONES’. Esta nueva propuesta de fusión con folklore peruano (cumbia, valses, carnavales) cerraría un ciclo artístico de la cantante.

“La cuarentena no me ha podido detener, he regresado a tocar el piano y la guitarra, aunque los tuve olvidados por mi trabajo, aproveché y pude componer temas musicales”, dijo.

Ruby Palomino también habló del poco apoyo que tiene las radios con los artistas peruanos, pues cree que sólo pasan la música de artistas conocidos y no dan espacio para las nuevas producciones.

Sin embargo, se mostró bastante emocionada por la internacionalización que ha logrado Leslie Shaw, pues cree que puede ayudar a abrirle paso a otros intérpretes, como ella.