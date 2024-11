Rómulo Mucho: «Ya están dadas las cosas en la línea»

El titular del Ministerio de Energía y Minas, se manifestó tras a falta de confianza por parte de los gremios.

El titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, respondió por las designaciones de Alejandro Narváez y Óscar Vera al frente de Petroperú, tras casi dios meses en el aire. Asimismo, al ser consultado por las opiniones discordantes, se mostró incómodo e indicó que los nombramientos del expresidente de la empresa y el extitular del Minem “van en línea del premier” Gustavo Adrianzén.

Tras ahondar en el flamante presidente y gerente general de la empresa Petróleos del Perú, se refirió a sí mismo indicando que “es un hombre honesto que piensa en el progreso, en la innovación, que se debe recuperar la enorme inversión que Petroperú significa para el Perú y nunca más debe darse un salvataje”.

“En ese sentido, ya están dadas las cosas en la línea de nuestro primer ministro [sobre las designaciones], lo que hay que hacer es monitorear permanentemente para que se cumpla el decreto de urgencia, que es para nosotros el mandato, y acá están las acciones que se traducen fundamentalmente en mejorar el flujo de caja, austeridad en los gastos y todo lo que corresponde a mejorar la economía para que empiece poco a poco a mostrar las cuentas en azul y comience pagar sus compromisos”, precisó.

Sin embargo, al mencionarse que los nombramientos no han inspirado confianza, señaló que no tendría problemas en remover a los miembros del nuevo directorio si es que ellos no cumplen con los objetivos puestos para la empresa estatal.

“Nosotros como junta de accionistas respetamos las decisiones también”, insistió e indicó que la designación de Óscar Vera es responsabilidad del directorio. “Nosotros trabajamos con ellos, el directorio es el responsable, nosotros vamos a estar vigilantes, inclusive ya hemos convocado la primera reunión y vamos a poner las metas”, añadió.