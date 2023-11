Roca del acantilado de la Costa Verde cae y asesina a una mujer

La víctima fue identificada como Maritza Marina Huallpa

Una mujer falleció debido al impacto de una gran roca que se desprendió del acantilado de la Costa Verde y cayó sobre el vehículo en el que viajaba, en la zona de Chorrillos.

La víctima, identificada como Maritza Marina Huallpa, se encontraba en el asiento del copiloto cuando la pesada roca, que se estima pesaba más de 70 kilos, cayó sobre el automóvil. El hijo de la víctima conducía el vehículo y había estacionado en La Herradura para tomar un breve descanso junto a una tercera persona antes del trágico incidente.

Este lamentable suceso ocurrió después de las seis de la tarde.

Carlos Enrique Felipa, subgerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre de la municipalidad de Chorrillos, señaló que la zona donde ocurrió el accidente carecía de una geomalla de protección en la parte superior del acantilado, justamente para que no suceda el desprendimiento de alguna roca.

Como medida preventiva, se procedió al cierre de un tramo del acantilado de La Herradura para permitir que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

Leer más:

Se redujo al 42% el índice de inseguridad

El alcalde de Chorrillos Fernando Velasco le dio una entrevista al diario La Razón al cumplirse nueve meses de su gestión al frente de este histórico distrito, donde se destaca los grandes avances que ha realizado este administrador de empresas de 47 años en materia de lucha contra la delincuencia urbana y de infraestructura de parques y áreas de recreación.

El burgomaestre indicó que la incidencia de delitos como asaltos, robos y atracos se han reducido en un 42%, gracias a que, según el Ministerio del Interior (MININTER), Chorrillos ocupa el segundo lugar de distritos de Lima Metropolitana que hacen más patrullaje integrado con la Policía Nacional del Perú. En esa línea, contó que le dio a la policía una sede para el cuerpo Terna ubicada en avenida El Sol en la urbanización de Cocharcas con 70 camarotes, 10 escritorios, computadores, cocinas, colchas y pijamas.

“Con mi equipo trabajamos bastante desde que comenzó la gestión, nos hemos enfocado en la seguridad ciudadana porque la población se encuentra afectada. Alcanzamos reducir un 42% de índices de robos y asaltos en nueve meses con nuestro esfuerzo. No estamos de acuerdo con el estado de Emergencia porque solo es una medida complementaria. Sin embargo, he visto que los alcaldes piden cosas al Gobierno, pero nunca ponen de su parte para parar a la delincuencia, no hacen patrullajes ni operativos. Deben ponerse a trabajar porque cada alcalde es responsable de lo que pasa en el distrito. Según el ministerio del Interior, ocupamos el segundo lugar de distritos de Lima Metropolitana que hacen el patrullaje integrado, gracias a que adquirimos 70 motos, 15 camionetas 4×4, armamos creamos el escuadrón Olaya para hacer intervenciones especiales”, indicó.

Recuerda:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/ Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él. Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes. Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”. Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página. Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.