Roberto Martínez conto sobre su matrimonio con Gisela Valcárcel

Bazán y recordó su matrimonio con Gisela Valcárcel. “Teníamos todo para ser felices”, confesó el exfutbolista al hablar sobre su pasada relación.

Roberto Martínez, reconocido exfutbolista peruano, volvió a captar la atención mediática al abrir su corazón durante una reciente entrevista con Paco Bazán. En este íntimo diálogo, Martínez sorprendió al recordar uno de los capítulos más significativos de su vida: su matrimonio con Gisela Valcárcel, una de las figuras más influyentes de la televisión peruana. Con emotivas palabras, el exdeportista reflexionó sobre la relación que ambos compartieron y confesó que “tenían todo para ser felices”, dejando entrever que, pese al desenlace, los recuerdos de su unión aún ocupan un lugar especial en su memoria.

La historia de amor entre Roberto Martínez y Gisela Valcárcel marcó una época en la farándula nacional. Su matrimonio, que inició en 1995, se convirtió rápidamente en uno de los más mediáticos, pero terminó en 1998 en medio de un polémico escándalo de infidelidad que involucró al exfutbolista con la modelo Viviana Rivasplata. Años después, en 2009, los exesposos protagonizaron un inesperado reencuentro en el programa ‘El gran show,’ conducido por la ‘Señito’, generando gran expectativa entre sus seguidores y reviviendo las emociones de una relación que dejó huella en la opinión pública.

«Pero sí, cuando regreso después de 11 años con toda la cuestión de reencontrarme con ella, encontré a una Gisela (Valcárcel) cambiada. (…) Yo siempre he dicho que me arrepiento de haber fracasado con ese matrimonio, en mucha parte por culpa mía, o casi toda o toda, no lo sé, porque teníamos todo para ser felices», indicó Roberto Martínez.

Asimismo, también recordó cómo fue su sonado reencuentro con Gisela Valcárcel en ‘El gran show’, ya que, según comenta, había pasado más de una década sin saber nada de la popular ‘Señito’. «11 años que no nos hablábamos, cero. Recién nos hablamos en el programa. Cuidaron todo (los de producción) para que nos veamos por primera vez en el programa. La última vez que la vi fue en un Juzgado para firmar el divorcio», acotó el excapitán de Universitario.