Los comentarios de Edwin Martínez traeria una denuncia por Ética

Los polémicos comentarios del congresista no agrupado, Edwin Martínez, culpaban a la víctima de la violación.

Durante una entrevista para RPP, el congresista Edwin Martínez, brindó comentarios machistas sobre la denuncia que se interpuso contra su colega, el parlamentario José Jerí de Somos Perú. Durante una parte de sus declaraciones culpó a la víctima por beber. «Yo no me puedo poner a beber como un alcohólico. Los dos varones han debido controlar a la muchacha para que no beba tanto y después no suceda estos tipos de sucesos», dijo.

Lea también:

Asimismo, justificó que el alcohol sería el responsable de presunta violación: «Y la señorita debió controlarse un poco porque en borrachera pierden la ecuanimidad y empiezan a resaltar esas cosas feas que a veces tienen las personas escondidas dentro y pueden suceder actos como estos, una supuesta violación».

La parlamentaria Susel Paredes lo denunció ante la Comisión de Ética. «Aquí no cabe el espíritu de cuerpo. Las víctimas nunca son responsables. Los violadores son los responsables. La vergüenza cambió de lado», alegó Paredes a través de su cuenta de X.

En la denuncia, la congresista Paredes argumentó que Martínez faltó el respeto a los valores y principios éticos de su investidura parlamentaria, pues en sus polémicas declaraciones empleó frases que mostrarían falta de empatía hacia las personas vulnerables y el énfasis a estereotipos dañinos contra las mujeres lo cúal no esta permitido para un congresista de la República.

Los comentarios de Martínez fueron dados en relación a la denuncia contra José Jerí de Somos Perú, la cual fue presentada ante la fiscalía penal de turno en Huaral. De acuerdo con el portal Epicentro TV, la denuncia involucra a Jerí y a Marco Cardoza Hurtado, quienes serían amigos y habrían estado presentes en la reunión donde ocurrió el delito.