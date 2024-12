¿Raúl Ruidíaz llegará a Universitario de Deportes?

Raúl Ruidíaz, tras su salida del Seattle Sounders, evalúa su futuro en a Universitario de Deportes en 2025

El delantero Raúl Ruidíaz llegó a Lima tras finalizar su contrato con el Seattle Sounders de la MLS, donde jugó cinco temporadas. El atacante peruano, quien aseguró necesitar una semana para reflexionar sobre su futuro, no descartó la posibilidad de regresar a Universitario en 2025.

«Acabo de entrar en vacaciones y decidí tomarme unos días para desconectar», afirmó Ruidíaz en una entrevista con Contra el sistema. Además, destacó su vínculo emocional con Universitario. «Nunca dejaré de ser hincha, eso es para toda la vida, venga o no venga. Voy a analizar qué es lo mejor», declaró.

Ruidíaz también recordó con pesar que no pudo concretar su regreso a Universitario en 2024, año del centenario del club. Según explicó, una cláusula en su contrato con Seattle le impidió salir.

«Hubo contacto conmigo directamente, no de club a club. Me ilusionaba la idea, pero el contrato con Seattle lo hacía complicado. Ellos siempre me trataron bien, pero me dolió no poder estar en el centenario. Hubiera sido algo especial», confesó.

El delantero también compartió cómo su familia vive su amor por Universitario. «Le hablo mucho a mis hijos sobre el club. Mi hijo mayor me decía ‘vamos’ cuando surgió la posibilidad, pero no se pudo», expresó.

A pesar de las complicaciones, Ruidíaz señaló que está enfocado en tomar la mejor decisión para su carrera. «Voy a evaluar todas las opciones y decidiré lo que sea mejor. Lo importante es avanzar hacia adelante», concluyó.