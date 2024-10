Alcalde de Comas advierte a Dina Boluarte: “Presidenta póngase a trabajar”

Ulises Villegas criticó ante la prensa las inconsistencias del estado de emergencia en los principales distritos con mayor índice de criminalidad

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, expresó su descontento respecto al estado de emergencia declarado por el Gobierno de Dina Boluarte para frenar el incremento de la delincuencia en el país. Según Villegas, esta medida “no existe” y criticó a la presidenta por no atender las verdaderas demandas de la población.

En una entrevista, Villegas declaró: “El estado de emergencia no es que no funcione, simplemente no existe. Es una vergüenza, empezando por la presidenta, quien debería estar monitoreando y protegiendo a los ciudadanos”. El alcalde también señaló que no se siente representado por Boluarte y lamentó que no se vea acción en los distritos más afectados.

El burgomaestre también señaló que, a pesar de la coordinación entre Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar la criminalidad, las Fuerzas Armadas no han brindado apoyo. En su opinión, esto evidencia la falta de efectividad de la medida.

Comas en Alerta

Villegas hizo un llamado al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que visite Comas y compruebe personalmente si el estado de emergencia es útil. Según el alcalde, esta estrategia no ha funcionado debido a la ausencia de presupuesto y una planificación adecuada.

“Invito al ministro a salir de su escritorio y ver la realidad en el campo. Como alcalde de Comas, que representa a 800 mil vecinos, afirmo que el estado de emergencia no sirve. Sin recursos ni estrategias claras, esta medida es solo un gesto simbólico”, concluyó.