Andrés Wiese sufre por mensajes subidos de tono

El actor Andrés Wiese, está aprovechando esta cuarentena para enseñarle a sus fans como preparar postres, es por eso, que a través de Instagram compartió la receta de un tres leches, sin imaginar que terminaría recibiendo comentarios que provocaron su incomodidad

Es por eso que, el actor de “Al fondo hay Sitio” viene bloqueando y eliminando comentarios que ya califican como insulto, y acoso, pues para él, su error es no haberlo dicho antes. Confesando que los comentarios que le dejaron en Instagram y Facebook no le agradaron en absoluto.

“Leer comentarios así no me hace sentir bien (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso, es preocupante”, manifestó.

Finalmente, el actor de Al fondo hay sitio pidió que la educación enfoque también las situaciones de violencia y acoso contra el sexo masculino.