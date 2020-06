Richard Swing quería ser asesor de Martín Vizcarra

La secretaria general del despacho de la Presidencia, Mirian Morales, participó en forma virtual en la sesión de la Comisión de Fiscalización que investiga las contrataciones de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, con el Ministerio Cultura y allí, ante la representación parlamentaria, afirmó que el compositor “deslizó” su intención de ser asesor presidencial del presidente Martín Vizcarra.

Morales aseguró que vio a Richard Swing en dos ocasiones. Una, el 28 de junio de 2018, producto de gestiones de participación ciudadana. Y un mes después, en un cóctel en Palacio de Gobierno del 28 de julio.

Fue en la primera reunión, que habría durado unos 20 minutos, según dijo, que Swing le propuso a Morales ser asesor de Martín Vizcarra.

“Cuando entró a la reunión conversamos sobre todo los temas de aportes, propuestas. Nos dio recomendaciones sobre cómo podía hacer el presidente y hablaba de hacer una canción. Obviamente esta propuesta iba enganchada con él y ahí menciona su expectativa de querer ser asesor”, expresó Morales ante el grupo de trabajo que preside Edgar Alarcón.

“Yo inmediatamente le comenté que en el Estado no funcionan las cosas así, hay procedimientos y requisitos, y que existe una comisión consultiva (del presidente) en la que hay consejeros ad honorem, y que también hay personal técnico y hay que tener requisitos (profesionales). Él dijo que no los cubría (los requisitos), no hubo ofrecimiento”, aseveró Morales.