Richard Cisneros “Me dijeron que destruya a Vizcarra”

El polémico Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, aseguró que el excongresista Edgar Alarcón, le prometió protegerlo a cambio de que “destruya” a Martín Vizcarra cuando le tocara declarar contra el expresidente en el Parlamento. Esto en medio de las investigaciones por su supuesta contratación irregular en el Ministerio de Cultura.

“Alarcón fue el que armó todo esto con un supuesto audio que había llegado por obra y gracia del espíritu santo debajo de su oficina. Él me citó al Congreso y me dijo: ‘Si destruyes a Vizcarra a ti nada te va a pasar, tengo de mi lado a la Fiscalía y la Contraloría… Contigo no hay nada hijito, nosotros vamos a encargarnos, a ti te vamos a tratar como un rey’”, manifestó.

Cisneros enfatizó que en su caso no hay delito alguno porque no existe ninguna prueba. Además, cuestionó a los congresistas que están llevando el caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.