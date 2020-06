Ricardo Gareca tiene todas las ganas de irse a su país

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, reiteró este lunes que después de un largo período en cuarentena quiere pasar un tiempo prolongado con su familia en Argentina.

“Si me voy no es para venir en una semana o en 10 días. Me gustaría estar un tiempo. Iría observando que es lo que sucede porque los clubes van a empezar a entrenar de tres jugadores, cuatro jugadores, entonces, esto va a llevar un tiempo y creemos que el mes de julio lo más probable los equipos puedan trabajar en su totalidad con los clubes, entonces, va a llevar un tiempo y ese tiempo lo puedo aprovechar para estar con mi familia.”, señaló el ‘Tigre’ Gareca a UCI Noticias.

Gareca dijo que el reinicio de los entrenamientos de los clubes y la Liga 1 “llevará un tiempo”. En medio de esta coyuntura, en las últimas horas se dio a conocer que el entrenador argentino viajaría el 6 de junio a Argentina en un vuelo humanitario.