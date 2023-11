Reynoso buscará conseguir los 6 puntos ante Bolivia y Venezuela

El entrenador de la selección peruana expresa la necesidad de una reinvención

Juan Reynoso, el director técnico de la selección peruana de fútbol, ha asegurado que planea mejorar el sistema de juego de su equipo con el objetivo de obtener seis puntos en la próxima jornada doble ante Bolivia y Venezuela, correspondiente a las eliminatorias para el Mundial 2026.

“La intención es los seis puntos frente a Bolivia y Venezuela”, manifestó Reynoso en entrevista con L1 Radio. “Como fútbol peruano necesitamos reinventarnos. Quiero un jugador que sea importante en defensa y ataque”, indicó.

Reynoso expresó confianza en la capacidad de revertir los resultados adversos (3 derrotas y 1 empate) que han colocado a Perú en la posición penúltima de las clasificatorias después de cuatro jornadas.

“Para mí lo inmediato es la selección mayor (…) entrar en una mejor zona de clasificación” en las etapas previas al Mundial regional, señaló el entrenador.

Nuevos partidos y convocatoria

Luego de catalogar las derrotas frente a Brasil y Argentina como contratiempos, Reynoso identificó a la selección de Venezuela como un oponente directo en sus aspiraciones de clasificación.

“Tenemos dos partidos para generar una revancha y otra ilusión en la gente”, agregó.

El próximo lunes, Reynoso realizará la convocatoria de los jugadores que juegan en el extranjero para los enfrentamientos contra Bolivia, el jueves 16 de noviembre en La Paz, y Venezuela cinco días después en Lima.

En la clasificación de las eliminatorias, Argentina encabeza con 12 puntos, seguido por Uruguay, Brasil y Venezuela con 7 puntos cada uno. Perú se mantiene en la novena posición con una unidad.

Leer más:

Sonne arribó a Lima

Oliver Sonne arribó a Lima la noche del sábado 11 de noviembre para unirse a la concentración de la selección peruana de cara a la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026. El lateral derecho danés, jugador del Silkeborg IF en la Superliga de Dinamarca, fue recibido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y muestra entusiasmo ante la perspectiva de debutar en los enfrentamientos contra Bolivia y Venezuela.

A solo días de que dé inicio una nueva jornada en el clasificatorio sudamericano, Sonne ya se encuentra en suelo peruano. Tras saludar a los presentes en el aeropuerto, se dirigió rápidamente hacia la concentración de la ‘bicolor’ en un automóvil negro.

El futbolista danés, quien ha obtenido la nacionalidad peruana, es uno de los primeros jugadores que militan en el extranjero en llegar al país para los próximos desafíos. Pedro Gallese y Wilder Cartagena, integrantes del Orlando City en la Major League Soccer (MLS), arribaron un día antes y ya se encuentran entrenando con el resto del equipo local.

Juan Reynoso ya había anunciado la convocatoria de Sonne para esta fecha doble, reafirmando la versatilidad del jugador: “Vamos a contar con Oliver, me preguntó qué me hace falta, qué puedo mejorar, tiene poli funcionalidad. Hablamos en la previa ante Argentina, le explicamos por qué no iba a jugar, lo tomo muy bien el chico, es muy listo, juega con ambos perfiles”, declaró el ‘Cabezón’ en una entrevista con L1 Radio.

El defensor de 23 años acaba de confirmar su convocatoria con su llegada a Lima. Se avecinan dos enfrentamientos significativos en las Eliminatorias y el entrenador de la selección peruana no ha dudado en contar con él, sea cual sea la posición que le toque ocupar.