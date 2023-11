Oliver Sonne arribó a Lima confirmando convocatoria a la selección

El jugador del Silkeborg IF de Dinamarca llegó al aeropuerto Jorge Chávez y se colocó a disposición de Juan Reynoso

Oliver Sonne arribó a Lima la noche del sábado 11 de noviembre para unirse a la concentración de la selección peruana de cara a la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026. El lateral derecho danés, jugador del Silkeborg IF en la Superliga de Dinamarca, fue recibido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y muestra entusiasmo ante la perspectiva de debutar en los enfrentamientos contra Bolivia y Venezuela.

A solo días de que dé inicio una nueva jornada en el clasificatorio sudamericano, Sonne ya se encuentra en suelo peruano. Tras saludar a los presentes en el aeropuerto, se dirigió rápidamente hacia la concentración de la ‘bicolor’ en un automóvil negro.

El futbolista danés, quien ha obtenido la nacionalidad peruana, es uno de los primeros jugadores que militan en el extranjero en llegar al país para los próximos desafíos. Pedro Gallese y Wilder Cartagena, integrantes del Orlando City en la Major League Soccer (MLS), arribaron un día antes y ya se encuentran entrenando con el resto del equipo local.

Juan Reynoso ya había anunciado la convocatoria de Sonne para esta fecha doble, reafirmando la versatilidad del jugador: “Vamos a contar con Oliver, me preguntó qué me hace falta, qué puedo mejorar, tiene poli funcionalidad. Hablamos en la previa ante Argentina, le explicamos por qué no iba a jugar, lo tomo muy bien el chico, es muy listo, juega con ambos perfiles”, declaró el ‘Cabezón’ en una entrevista con L1 Radio.

El defensor de 23 años acaba de confirmar su convocatoria con su llegada a Lima. Se avecinan dos enfrentamientos significativos en las Eliminatorias y el entrenador de la selección peruana no ha dudado en contar con él, sea cual sea la posición que le toque ocupar.

La ‘blanquirroja’ volverá a la acción el jueves 16 de noviembre, cuando se enfrente a su similar de Bolivia en La Paz a las 15:00 horas de Perú. Posteriormente, afrontará otro compromiso contra el combinado de Venezuela el martes 21 del mismo mes en el Estadio Nacional, a las 21:00 horas locales.

¿Sonne por fin debutará?

La incógnita persiste en torno a si Oliver Sonne logrará realizar su debut oficial con la selección peruana, a pesar de su reincorporación a la convocatoria. En los próximos enfrentamientos contra Bolivia y Venezuela, el lateral del Silkeborg IF tiene la oportunidad de sumar sus primeros minutos en las Eliminatorias, siempre y cuando logre impresionar a Reynoso durante los entrenamientos.

En la doble jornada anterior, el jugador nacido en el año 2000 aguardó su oportunidad en el banquillo durante el partido contra Chile, pero no pudo ingresar. Tampoco tuvo participación en el siguiente encuentro contra Argentina en Lima e incluso no fue incluido en la convocatoria final del equipo.

En esta ocasión, Sonne aspira a un desenlace diferente, respaldado por su desempeño reciente. Tras regresar a Dinamarca tras su primera experiencia con la selección, el lateral disputó cuatro partidos con su club, siendo titular en todos y acumulando 360 minutos de juego reglamentario. En estos encuentros, no solo contribuyó en defensa, sino que también anotó un gol.

Por ende, el nuevo defensor de la selección peruana, quien celebró su cumpleaños el pasado 10 de noviembre, anhela aportar al equipo nacional, que atraviesa una fase complicada en las Eliminatorias al ubicarse en el penúltimo lugar con solo un punto. La participación de Oliver dependerá de las decisiones tácticas de Reynoso.