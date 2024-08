Retiro de AFP culmina este 29 de Agosto

El pasado 19 de agosto, la web de las AFP recibió cerca de 16 mil nuevas solicitudes

El plazo de 90 días para solicitar el retiro anticipado de fondos de las AFP venció el lunes 19 de agosto, dejando a muchos afiliados sin la posibilidad de acceder a su jubilación. Sin embargo, según la Asociación de AFP, aquellos cuya solicitud fue observada podrán aún retirar hasta 4 UIT (20,600 soles) hasta el jueves 29 de agosto.

La fecha límite original para solicitar el retiro era el sábado 17 de agosto. No obstante, la Asociación de AFP decidió otorgar 48 horas adicionales, extendiendo el plazo hasta el lunes 19. Esta extensión permitió que miles de afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) solicitaran parte de sus fondos de jubilación. Sin embargo, quienes no realizaron la solicitud a tiempo ahora se preguntan si habrá otra extensión, lo cual no está previsto en este momento.

Posibilidad de reingreso

Aquellos afiliados que presentaron su solicitud antes del 19 de agosto y recibieron observaciones tienen la opción de volver a registrar su petición. Este grupo tiene como plazo máximo el jueves 29 de agosto. La Asociación de AFP indicó que el proceso para presentar las correcciones se realizará a través de la web www.solicitaretiroafp.pe en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El trámite sigue siendo gratuito y solo requiere contar con un DNI y una cuenta bancaria para el desembolso.