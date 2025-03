¡Resolución para el pago de Fonavi sale este 27 de marzo!

MIEMBRO FONAVISTA DE COMSIÓN AD HOC, LUIS CÓRTEZ, REVELA PASOS PARA PUBLICARLO EN ‘EL PERUANO’

Por: Pablo Boggiano B.

Dos sesiones antes del 27 de marzo definirán la firma de la resolución administrativa para el pago del tercer reintegro 2025. En charla con El Men, el ingeniero José Cortez, miembro fonavista de la comisión, confirmó una sesión extraordinaria entre los días lunes 24 y martes 25 de marzo para dejar expedito al diario oficial “El Peruano” el padrón que beneficiará a 190 mil ex aportantes.

-Después de casi un mes sin quórum por falta del MEF, se reiniciaron las sesiones de la comisión ad hoc Fonavi para la programación del pago de Reintegro 3

Lo que nos han informado es que la próxima semana ya nos están alcanzando todos los informes pertinentes, después que ver los informes y los hayamos aprobado, vamos a pedir una sesión extraordinaria. Es el objetivo para que se apruebe ya la resolución administrativa para la fecha programada, que es fin de mes. El día 20 debemos tener ya una fecha tentativa de devolución que sería el jueves siguiente que es 27, vamos a ver la próxima semana de aprobar las resoluciones y una fecha tentativa para el día 27.

Previamente a eso debemos tener una sesión extraordinaria para firmar la resolución administrativa y enviarla a el diario “El Peruano” y formar todo el padrón de los fonavistas para este tercer reintegro que son 190 mil, después enviar la trama al Banco de la Nación para ejecutar el pago correspondiente.

– La próxima semana se agendan dos sesiones, una extraordinaria antes del 27

Siempre se ha dado una sesión extraordinaria para aprobar la resolución administrativa, que va al diario oficial, siempre es así.

-Esa sesión extraordinaria tendría que ir martes 25 o miércoles 26 a más tardar

No, tiene que ser el lunes 24 o martes 25 y dejar todo expedito para que se publique en el diario “El Peruano” en primera hora.

-¿Qué ha variado a última hora de los lineamientos? sabemos que son 190 mil beneficiarios, van a partir de 70, 75, 80 años vivos y deudos de 90 a más, cumplidos hasta el 31 de marzo del 2015

No ha habido ninguna modificación, salvo la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República nos ha hecho una invitación para este viernes 14 a una sesión ordinaria. Debido a motivos personales el presidente de la comisión no puede asistir, ya se ha acordado que sea postergada la sesión y encargar al secretario técnico envíe toda la información tal cual ellos nos la han alcanzado y dentro de la postergación, indicar al presidente y al pleno de la comisión Ad Hoc para que se informe todo lo que se ha trabajado y se sigue trabajando.

-¿Cuál es el motivo principal de esa citación a la Comisión de Fiscalización?

Saber a cuántos fonavistas se ha estado pagando, como es la situación respecto al Banco de Materiales, cómo va el tema de la recuperación de aportes para que la comisión continúe programando los pagos.

-¿Esto tiene que ver con la demanda de “acción popular” a la comisión?

Tiene que ver en algo, porque no podemos resolver el problema de los excluidos ni lo de evaluación mientras la apelación que se ha hecho por siguiente instancia no se resuelva, una sentencia definitiva correspondiente. Se apeló lo declarado infundado en primera instancia el 17 de febrero y esperemos suba a sala, se notifique a las partes, el tiempo que demore y que se ratifique esa sentencia.

“PARA EL 2026 YA NO HABRÁ RECURSOS PARA PAGAR”

-¿Cuándo asistirán a la Comisión de Fiscalización?

Eso ya lo determinara la misma Comisión de Fiscalización, que programen otra sesión para nosotros participar y que nos trasladen la invitación pertinente lo que pasa es que muchos hermanos fonavistas en el interior del país, cuando asisten los congresistas en su semana de representación, trasladan su inquietudes, sobre todo que por qué no se le programan en los grupos de pago, por qué no se les evalúa, que les han pagado muy poco, etc., esos reclamos y todos eso ha llegado a los congresistas, que han pedido información y por tanto la Comisión de Fiscalización quiere ver ese tema.

–Es una buena oportunidad para decirle al ejecutivo- ya que estas comisiones suelen tener algún eco- que empiece a pagar, hacer ver que a Fiscalización que se necesita presupuesto para seguir pagando a los fonavistas y esos recursos deben llegar del ejecutivo.

Claro, su deuda por parte de ellos, una deuda de más de 3 mil millones de soles, en caja tenemos 1,600 millones, le quitas un promedio de 420 millones que están por cobrarse en los diferentes grupos de pago que a la fecha no cobran, quedarían 1,200 millones que se van a destinar al cronograma 2025, para el siguiente año no va haber los recursos para cumplir con los siguientes grupos de pago, esa es la preocupación en nosotros.

-Esperemos se cumplan estas próximas 2 sesiones y ya se confirme la fecha de pago para tercer reintegro este fin de mes

Así es, estamos en proceso de que se logre.

