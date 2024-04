¡Renueva tu plato con estas arepas de pollo!

SI TIENES AMIGOS VENEZOLANOS Y LAS HAS PROBADO, APRENDE A HACERLA TÚ MISMO

Su has tenido oportunidad de compartir con amigos venezolanos sabrás que las arepas de pollo son todo un clásico de su cocina. Aunque su relleno principal es el pollo, puede ir mezclado con otros ingredientes igual de ricos y fáciles de encontrar, como el aguacate, la banana o un sinfín de mezclas que podrás improvisar en tu cocina. Además, hacer arepas es algo muy sencillo, pero tiene su técnica y un buen cocinado es imprescindible para que quede un plato de diez.

Ingredientes:

Para las arepas:

1 taza de harina precocida de maíz

2 tazas de agua (480 mililitros)

1 cucharadita de sal

1 chorro de aceite de oliva

Para el relleno de pollo:

500 gramos de pollo cocido o asado

1 puerro pequeño

2 cucharadas soperas de aceite de oliva

3 cucharadas soperas de queso rallado

1 palta madura

4 cucharadas soperas de mayonesa

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra recién molida

1 limón

Preparación:

1 Prepara en primer lugar el relleno. Lava el puerro, sécalo, córtalo finamente y pica también el pollo asado finamente.

Puedes usar restos de pollo de otras preparaciones o cocinarlo expresamente para la receta, ya sea cocido, en el microondas, al vapor o en el horno.

2 Cuando tengas todo picado, añade dos cucharadas de aceite en una sartén amplia al fuego. Cuando esté el aceite caliente, pocha el puerro en él. Puedes utilizar también una cebolla común en vez de puerro.

3 Cuando esté bien pochada la cebolla, incorpora los trozos de pollo. Ve removiendo para incorporar bien los dos ingredientes. Con 2 minutos será suficiente.

4 Retira la sartén del fuego y añade las tres cucharadas de queso rallado y mezcla bien, chafando incluso con un tenedor para que la mezcla vaya compactando.

5 Pela la palta, retira el hueso y añade en un bol. Con ayuda de un tenedor, ve chafando el aguacate y exprime unas gotitas de limón encima de él. Sigue mezclando.

6 Seguidamente, incorpora las cuatro cucharadas de mayonesa y sigue mezclando bien los ingredientes.

7 Incorpora en el bol donde tenemos la palta y la mayonesa, el relleno de cebolla y pollo. Ve mezclando y chafando a la vez para conseguir una mezcla homogénea y compacta. Reserva el relleno para las arepas de pollo en la nevera mientras formamos la masa para las arepas.

8 Cuando tengas el relleno preparado, forma las arepas. Son muy fáciles de elaborar, tan solo añade en un bol una taza de harina precocida de maíz junto con la sal y ve añadiendo el agua poco a poco. No la incorpores de golpe, tal vez no la necesites toda. Ve mezclando hasta conseguir una masa lisa y homogénea que sea maleable, no dura, y no se pegue en las manos.

9 Coge porciones del tamaño de una pelota de tenis y redondea con las manos. Después, aplasta la bola para aplanarla, haz lo mismo con el resto de la masa.

10 Y por último, fríe las arepas. Añade aceite en una sartén, suficiente para que cubra las arepas hasta la mitad, tampoco que se bañen por completo en el aceite. Ve dorando y proporciona la vuelta a fuego más bien bajo para que se cocinen bien por dentro y hasta que queden bien crujientes.

11 Cuando tengas fritas las arepas, haz un corte por la mitad de cada una y rellena con la mezcla de pollo. Sirve enseguida, bien calientes y crujientes. ¡Son irresistibles!

