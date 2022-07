Renovación Popular interpelará a ministro Félix Chero

El congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que su bancada presentará una moción de interpelación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, por sus declaraciones en Exitosa sobre un eventual cierre del Congreso de la República.

“Las declaraciones del ministro del Interior, Félix Chero, son inaceptables. Nuestra bancada va presentar una moción de interpelación que debe terminar con su censura”, aseveró el legislador, según publicó la cuenta oficial de la bancada celeste.

“Él tiene que tener cuidado si es que ha dicho eso. Cerrar el Congreso no es un mecanismo constitucional. El Congreso no se cierra, se disuelve por dos cuestiones de confianza. Si el presidente quiere hacerlo, tiene que emplear ese sistema. Pero no lo pueden anunciar ni promover, añadió en declaraciones para la prensa.