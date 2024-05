Renato Tapia ausente en encuentro entre Celta de Vigo y Villarreal

El partido tendrá lugar el domingo 5 de mayo a las 9:15 (hora peruana)

El enfrentamiento de este domingo en Balaídos destaca por el duelo entre los dos máximos goleadores noruegos de La Liga: Jørgen Strand Larsen del Celta y Alexander Sørloth del Villarreal. El Celta, sin la presencia del peruano Renato Tapia, busca una victoria crucial para mantenerse en la categoría, mientras que el equipo de Marcelino García Toral busca aprovechar sus oportunidades para asegurar un puesto europeo.

El duelo entre Iago Aspas y Gerard Moreno, dos de los cuatro futbolistas españoles que han ganado el trofeo Zarra en los últimos años (cuatro veces el atacante gallego y dos el catalán), ha dado paso al enfrentamiento entre los vikingos Larsen y Sørloth, principales referentes ofensivos de sus equipos respectivos en el encuentro entre el Celta y el Villarreal.

Los máximos goleadores de Celta y Villarreal, compañeros en la selección y eclipsados por Erling Haaland (Manchester City), están experimentando un año de gran éxito en LaLiga. Con once goles cada uno, el joven delantero celeste busca asegurarse un lugar entre los diez máximos anotadores de LaLiga. Llegó a la liga española la temporada pasada respaldado por sus impresionantes números en el FC Groningen neerlandés.

Larsen, cuatro años menor que el delantero del Villarreal, está a cuatro partidos de alcanzar los 100 en LaLiga. Hasta el momento, ha marcado 33 goles en 96 partidos de liga, con 17 de esos goles conseguidos en la presente temporada con el equipo castellonense. El verano pasado llegó al Villarreal desde el Leipzig alemán, que previamente lo había cedido a la Real Sociedad.

Sørloth compite con Bellingham (Real Madrid, 17 goles) y Lewandowski (Barcelona, 16 goles) por superar al delantero ucraniano del Girona, Artem Dovbyk (19 goles), en la carrera por el trofeo Pichichi.

Después de cumplir su suspensión en la derrota contra el Deportivo Alavés, Larsen volverá al once titular en el ataque del Celta frente a su rival favorito, ya que ha marcado en las tres ocasiones que se ha enfrentado al Villarreal. Claudio Giráldez no solo hará este cambio, sino que también está dispuesto a realizar otras modificaciones en su once inicial tras la decepción en Mendizorroza.

El Villarreal viaja a Vigo con el propósito de continuar con su racha de resultados y la progresión que ha mostrado en las últimas semanas. El equipo castellonense sigue decidido a perseguir un lugar en competiciones europeas.

Inicia la jornada en la novena posición el equipo ‘groguet’, con 45 puntos, cuatro puntos por debajo del Betis, actual ocupante del séptimo lugar. Este puesto otorgaría el acceso a competiciones europeas, siempre que el Athletic se mantenga en zona europea.

Aunque el equipo de Marcelino ha registrado solo una derrota en trece jornadas, y ha acumulado 19 puntos de los últimos 24 posibles, parece que aún necesitan un tramo final de liga prácticamente perfecto para alcanzar el objetivo de asegurar la séptima plaza.

En el ámbito deportivo, destaca la ausencia de Gerard Moreno, quien no logró recuperarse de sus molestias físicas. Se une a las bajas habituales de Denis Suárez, Yeremy Pino y Juan Foyth, junto con Bertrand Traore. Además, Alfonso Pedraza ha estado entrenando con molestias durante toda la semana y es duda para el encuentro.

Por otro lado, en su partido número 400 en la máxima categoría del fútbol español, Marcelino recupera al defensa Eric Bailly, quien vuelve a la lista después de una lesión que lo mantuvo fuera durante mes y medio.

