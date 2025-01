¡Reintegro 3 y 4 salen este primer trimestre del 2025!

JOSÉ CÓRTEZ RATIFICA MÁS LISTAS Y COMISIÓN AD HOC SESIONA ESTE JUEVES PARA DEFINIR LINEAMIENTOS

Por: Pablo Boggiano B.

Un tercer y cuarto reintegro se programarán en el primer trimestre del 2025, así lo expresó, en diálogo exclusivo con El Men, el Ingeniero José Cortez, miembro fonavista de la comisión Ad Hoc. En su primera entrevista del 2025, Cortez afirmó que los pagos en los siguientes reintegros seguirán siendo “a cuenta” a la par de generar mayores recursos e interés a favor de los ex aportantes, la comisión Ad Hoc sesionará el jueves 9 en su primera sesión del 2025.

-El tercer Reintegro es el tema central en esta primera sesión del 2025

Vamos a tener sesión este día jueves, lo inmediato es ya poner los lineamientos para este tercer reintegro que si DIos quiere se dará entre finales de febrero y las primeras semanas de marzo, que es la perspectiva que tenemos. Entonces, apenas esté encaminado este tercer Reintegro ya estaremos a puertas con un cuarto Reintegro para no dejar respirar a la secretaría técnica, ya que siempre aduce que no tiene las pautas, los lineamientos, lo que complica avanzar con los siguientes grupos.

-Estos reintegros todavía son “pagos a cuenta”, no hay montos cancelatorios…

Exacto, son “pagos a cuenta”, conforme se vayan recaudando más recursos, se va seguir pagando equitativamente

-Los dineros del Fonavi están generando intereses, la ley dice que la devolución debe hacerse con el interés legal efectivo, se entiende que a mayores recursos que se generen, a la par se generan más intereses para el fonavista

Así es, es lo lógico, porque al final esos recursos en el tiempo y teniendo el dinero en los bancos está generando más interés, inclusive las empresas de saneamiento y electrificación están pagando una deuda con los intereses generados por tanto ese patrimonio adicional es a favor del fonavista.

-El señor Eduardo Gaytan, subgerente de orientación y registro de la secretaría técnica, dice que se pagó a un millón 300 mil fonavistas. La perspectiva de la secretaría técnica es pagar a un millón 700 mil, ¿estas cifras coinciden con las que maneja la parte fonavista de la comisión?

Según los grupos que se han ido pagando son un millón 250 mil fonavistas y se ha destinado a este pago 2, 934 millones de soles, así que no entra a un millón 300 mil fonavistas, todavía falta un poco y eso que no está considerando a los fonavistas que están en proceso de evaluación, ya que hay una demanda pendiente que tiene que resolver el poder judicial y que nos impide evaluar a un grupo fuerte de fonavistas que faltan por integrar.

YA SALE CERAD EN PORTAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

-Para que lo entiendan los ex aportantes, una cosa son los fonavistas en evaluación y otra son los fonavistas en verificación, ¿de cuántos beneficiarios hablamos en estos 2 grupos?

Aproximadamente en grupo de verificación serían 500 mil a 600 mil fonavistas, que aún están pendientes sus pagos, ahora los que están en proceso de evaluación son en promedio 300 mil fonavistas.

-Lo que se refiere al CERAD del Grupo 21

Debe de estarse dando esta semana, para que la secretaría técnica lo anuncie en su portal web, a finales de mes o la primera semana de febrero para poder verificar si lo que le están pagando corresponde efectivamente a lo que indica sus aportaciones.

-Uno de los pendientes de la comisión Ad Hoc y que se dijo se iba a tratar las primeras sesiones del 2025, es precisamente los “recursos de reconsideración” ¿cómo se está manejando ese tema?

Hasta ahora no hemos sacado ninguna resolución de reconsideración, estamos pendiente porque está en agenda este día jueves que tendremos reunión, las reconsideraciones para tomar acciones correspondientes y sigamos avanzando, porque hay un buen grupo que está reclamando que no es lo justo lo que le han devuelto

¿Hay formatos ya definidos para lo que es la reconsideración?

Ya hay un formato que hemos definido, la devolución se da en 3 aspectos: uno, es aplicando la fórmula cuando el fonavista no tiene documentos más que su resolución de la ONP; otro es la devolución de acorde a lo descontado, es decir de acuerdo a las boletas de pago; y en tercero, es cuando tiene ambas cosas, tiene su resolución y también tiene sus boletas, entonces aplicando la ley, lo que es lo más beneficioso, tendríamos que devolverle a cada uno en su reclamo.

¿Cuál es la agenda para esta primera sesión del jueves 9?

En primer lugar los lineamientos del Reintegro N° 3, también las solicitudes por los reclamos para la evaluación, tercero sería el tema de la OTASS , EPS Grau que tiene una deuda pendiente, como va su evaluación y todo eso, también temas de algunos fonavistas que a pesar de que las instituciones donde han laborado nos ha enviado la información correspondiente, no han salido en este Grupo 21 y es gran preocupación de los fonavistas que han presentado sus documentos con tiempo y no aparecen en este grupo, como vamos a tomar la decisión sobre ello, la secretaría técnica debe dar una explicación porque no se ha tomado en cuenta a estas personas que deberían ya haber conformado este grupo.

-Dos cuestiones finales, la “acción popular” y el presupuesto 2025

En el caso de la “acción popular” hoy 7 de enero se está viendo la causa, de acuerdo a ello el juez debe tener un mes y medio, dos meses para resolver y de una vez se declare infundada, para nosotros seguir trabajando sobre la evaluación de los fonavistas. En cuanto al presupuesto estaremos pendientes de eso porque, viendo la forma cómo podemos acelerar los recursos, ya que el estado sigue debiendo y no ha aportado un sol al proceso de devolución y su deuda está pendiente por más de 3 mil millones de soles.

