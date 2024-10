Reintegro 3: ¿De qué trata este grupo de pago?

Tal como señalan desde la Comisión Ad Hoc, el grupo de pago de Reintegro 3 (como todos los reintegros) se determina, en primer lugar, por el rango de edad, ahora corresponde a los de 70 años a más, incluidos fallecidos, discapacitados y enfermos. (Ley 29625 y 31928),

Este grupo es formado por aquellas personas o herederos que entre el año 2015 y 2019 recibieron el primer pago y a los que se les va a reintegrar, como pago parcial (a cuenta del total de sus aportaciones) el dinero que desde el 2019 se viene acumulando en las cuentas bancarias de la Comisión Ad Hoc.

La Comisión busca asegurar que todos los fonavistas de las listas 1 al 19 reciban lo que les corresponde, se espera que entre cinco y seis reintegros adicionales sean necesarios para cubrir a más de un millón de fonavistas que aún están pendientes de recibir sus aportes completos. Por tanto, se abre la posibilidad para que un considerable número de ex contribuyentes puedan reclamar los recursos que una vez aportaron al fallido programa de vivienda (Fonavi). referente a la lista de Reintegro 2, y que llegó a casi 210 mil beneficiarios; Quizá sea el último tramo que se consideren las edades es en el próximo reintegro 3 ahí se va a considerar un grupo de viudos, del 80 hasta 92 años (más de 300 mil), y el grupo vivos de 70 a 75 (170 mil).

El grupo de Reintegro 3 del Fonavi se está configurando para aquellos ex aportantes que, a pesar de estar en las listas del 1 al 19, no han recibido todos sus aportes. La Comisión Ad Hoc señaló que esta nueva fase de devolución es necesaria debido a la cantidad de fonavistas que aún no han sido beneficiados por completo.

CRONOGRAMA A DICIEMBRE

Si bien ya se han mencionado qué plazos buscan cada grupo en la Comisión Ad Hoc para las nuevas devoluciones del Fonavi, para hacerlo más claro, se supo que se ha ordenado así la información

REINTEGRO 3: Los representantes de la FENAF-PERÚ en la comisión buscan que este pago se priorice y se de en NOVIEMBRE, como se había programado anteriormente. Sin embargo, la representación del Ejecutivo propone que se pase para FEBRERO DEL 2025.

LISTA 21: Los representantes de la PCM en la comisión buscan aprobar primero este grupo de pago, que se entregaría en DICIEMBRE. La representación de la FENAF-PERÚ sostiene que este pago, tanto como el de Reintegro 3 pueden darse simultáneamente (NOVIEMBRE).

GRUPOS Y REINTEGROS

Cabe mencionar que a la fecha se han publicado 20 LISTADOS DE BENEFICIARIOS ex aportantes y este año DOS LISTADOS PARA EL PAGO DE REINTEGROS. En este momento se está atendiendo a los beneficiarios de la lista 2 de reintegros en la red de agencias del Banco de la Nación (BN).

SI estamos hablando de un REINTEGRO 3, estamos considerando fonavistas de 70 a 75 años y posiblemente estaremos viendo qué posibilidades hay para los de 85 a 92 años, que son los fallecidos; también se debe de considerar a los aportantes que padecen alguna discapacidad y están inscritos en CONADIS.

Reintegro 3 se programaría para fines de noviembre, UN CUARTO REINTEGRO en marzo de 2025 y UN QUINTO REINTEGRO A MEDIADOS DEL PRÓXIMO AÑO con MONTOS ADICIONALES A DEVOLVER a los 20 GRUPOS DE PAGO.

«La devolución de reintegros es a un millón 84.000 fonavistas, y todavía hay muchos fonavistas que van a tener que ser programados en el Reintegro 3; SERÁN ENTRE CINCO Y SEIS REINTEGROS para cubrir ese millón 84.000 fonavistas a los que todavía se les debe y no se les ha pagado por completo», explicó Jorge Milla. Miembro fonavista de la comisión Ad Hoc

Distinto es el caso de GRUPO 21 ya que sería conformado íntegramente por “FONAVISTAS NUEVOS” y a quienes recién en el último año se le han empezado a identificar aportes, razón por la cual no recibirán los montos que corresponden y su devolución sería baja.

Se empezaría en GRUPO 21 con los Fonavistas nuevos que registren mayores aportes a devolver y esperar que sigan actualizando aportaciones para armar un GRUPO 22 el 2025

Adicionalmente hay fonavistas que, a pesar de estar programados, no han cobrado sus devoluciones debido a diversas razones, enfermedad, falta de conocimiento, etc., es importante actualizar el padrón y hacer un arqueo para identificar qué porcentaje son.