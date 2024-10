Fechas de pago para reintegro 3 en noviembre y grupo 21 en diciembre

Comisión ad hoc ya tiene lineamientos para seguir pagos de fonavi

Mientras miles de ex fonavistas esperan las noticias de cuál será el siguiente grupo de pago que se desembolsará del Fonavi, la Lista 21 o el Reintegro 3, dentro de la Comisión Ad Hoc hay demoras para sesionar debido a las continuas ausencias de los representantes de la PCM para aprobar y programar la nueva devolución. Empero, eso no se detiene la labor dirigencial fonavista al interior de este grupo de trabajo para lograr que el pago se ejecute cuanto antes.

Se pudo conocer que hay fechas tentativas en que se estarían entregando estos dos pagos, pero que diferentes representantes, tanto de los fonavistas, como del Ejecutivo, buscan priorizar diferentes devoluciones

Anteriormente están el grupo de pago de la Lista 21, el cual iría para ex fonavistas y herederos que a la fecha no han recibido ni una sola devolución, y, por otro lado, está el Reintegro 3, la continuación del pago para ex aportantes de las listas 1 a la 19. Desde la representación de los fonavistas se busca priorizar este último, mientras que la posición del Ejecutivo en la Comisión Ad Hoc estará buscando que se pague primero el grupo 21.

PCM BUSCA PRIORIZAR LA LISTA 21

La parte fonavista ya había establecido criterios para aprobar el Reintegro 3. Sin embargo, dada las demoras del Ejecutivo en presentarse en las sesiones de esta comisión, la Secretaría Técnica de la PCM presentaría el informe técnico para la validar la Lista 21, una que se pagaría en diciembre tentativamente.

Esto haría que, revelan las fuentes, el pago para el grupo de Reintegro 3 se haga efectivo en febrero del 2025. Sin embargo, también han informado que la PCM no consideraría para este grupo a los fallecidos menores de 93 años.

COMISIÓN NECESITA AGOTAR EL PRESUPUESTO

Como se ha señalado anteriormente, en entrevistas de los representantes del Fonavi en el Comisión Ad Hoc, priorizar un Reintegro 3 permitiría agotar los fondos del presupuesto destinado para estas devoluciones, con lo que se podría exigir más presupuesto a la PCM.

“La posición de los representantes de la FENAF-PERÚ es que en noviembre se pague al tercer grupo de pago de Reintegro, tal como se había programado”, detallan fuentes de la Comisión Ad Hoc.

Pero los representantes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú en la Comisión Ad Hoc sí creen que ambos pagos puedan darse simultáneamente,“pero la PCM alega qué no tienen recursos suficientes para la implementación de ambos grupos de pago”.

“Hay bastantes dificultades, a nivel técnico también por el tema de presupuesto, una carga grande de fonavistas que están considerando que lo que le dieron no es lo correcto, y están planteando reconsideraciones, está atrasado ese tema y a nivel de la comisión Ad Hoc son 4 semanas que no hemos sesionado, 2 por el tema del paro que cayó jueves que son días que sesiona la comisión y 2 semanas porque el equipo, los representantes del MEF son del equipo del ministro de economía, el ministro estuvo en el congreso entonces este grupo de personas tuvieron que acompañarlo, todo eso ha generado un retraso, lo que hemos estado analizando, lo que vamos hacer es aprobar los lineamientos para los 2 siguientes grupos de tal manera que ya la secretaría técnica no tiene pretexto para poder retractarse, ya tiene el marco normativo con el cual va trabajar el subsiguiente grupo de tal manera que ya no habría retrasos en la programación del siguiente grupo, habíamos hecho calculo que debería ser en noviembre, probablemente estas 4 sesiones genere algún retraso” sostuvo Jorge Milla, representante de los fonavistas en la comisión Ad Hoc