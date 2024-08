Reintegro 2: Montos mínimos y máximos a cobrar este mes

ESTO RECIBIRÁN LOS 157 MIL BENEFICIARIOS DE ENTRE 75 Y 80 AÑOS QUE CONFORMARÁN NUEVO PADRÓN

157 mil fonavistas entre 75 y 80 años conformarán parte del padrón para REINTEGRO 2 a realizarse este agosto 2024, en promedio casi 65 mil ex aportantes de este sub grupo recibirán montos entre 4 mil y 5 mil soles en promedio, si bien no hay un mínimo, tampoco habrá topes, y los pagos al igual que en reintegro 1 podrían llegar hasta los 20 mil soles, cabe recordar que estos reintegros son con “cálculo de aporte” y al ser pagos a cuenta si el fonavista comprueba mayores aportes, se procederá a el incremento de su diferencia y siempre a favor.

“Tenemos que definir que REINTEGRO 2 sea lo más grande que se pueda, la mayor cantidad de fonavistas, la base anterior fue sobre 153 mil y tanto, esto debe ser 200 mil, 250 mil fonavistas”, apuntó Jorge Milla, integrante de la Comisión Ad Hoc y representante de los fonavistas.

BENEFICIARIOS VIVOS Y FALLECIDOS GRUPOS DE PAGO DEL 01 AL 19 MAYORES 75 Y MENORES DE 80 AÑOS

Parte del REINTEGRO N° 2 está conformado por Fonavistas mayores de 75 años y menores de 80 que fueron parte de los grupos N°1 al 19, incluidos registrados en CONADIS, y con enfermedades graves y/o terminales y que pusieron en conocimiento su condición de salud a la Comisión Ad Hoc. Aunque la totalidad de beneficiarios vivos y fallecidos son 157, 206, un primer reintegro de los grupos de pago del 1 al 19 recibirán montos respectivos según el cálculo de aporte (CA) y como pago a cuenta:

0 a 100 soles = 4,095 beneficiarios

100 a 500 soles = 17,985 beneficiarios

500 a 1,000 soles = 30,194 beneficiarios

1,000 a 1,500 soles = 11,278 beneficiarios

1,500 a 2,000 soles = 6,126 beneficiarios

2,000 a 2,500 soles = 7,462 beneficiarios

2,500 a 3,000 soles = 3,743 beneficiarios

3,000 a 3,500 soles = 4,795 beneficiarios

3,500 a 4,000 soles = 6, 962 beneficiarios

4,000 a 5,000 o 7,000 soles = 64,566 beneficiarios

TAMBIÉN DEUDOS DE FONAVISTAS MAYORES QUE A LA FECHA TUVIERAN DE 93 AÑOS A MÁS

El pasado jueves 20 de junio se aprobaron los lineamientos para el Reintegro 2 del Fonavi, tal como informó el presidente de la comisión Ad Hoc Luis Luzuriaga, esto incluye un padrón de aproximadamente 225 mil fonavistas que incluyen mayores de 75 años (incluidos CONADIS y enfermedades terminales) así como también los deudos de fonavistas mayores que a la fecha tuvieran de 93 años a más, en este reintegro no hay monto fijo, y al igual que reintegro 1 pago se dará sin topes.

Según el padrón aprobado de los lineamientos para el grupo Reintegro 2, que está pendiente de firmarse, la Comisión Ad Hoc acordó que este estaría conformado por fonavistas de 75 años a más vivos, inscritos en el Padrón Conadis y con enfermedades graves o terminales, así como a los deudos de fonavistas mayores que a la fecha tuvieran de 93 años a más “Se ha acordado que se va a incorporar a mayores de 75 años, que son 150 mil, y en el padrón de los herederos a 75 mil, que son 225 mil personas en total”, reveló Luzuriaga.

REGISTRADOS EN CONADIS Y RECUPERACIÓN DE APORTES

Luego de haberse promulgado la Ley 31928 (que modifica la 29625), que autoriza la devolución parcial de aportes del Fonavi, se precisó que las personas con discapacidad inscritas en el Conadis formarán parte de la población que recibirá atención prioritaria.

Por ello, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) informa que los beneficiarios, con discapacidad, que aún no se encuentran registrados ante el ente rector pueden hacerlo de manera totalmente gratuita presentando su Certificado de Discapacidad y DNI.

En el marco del cobro del Fonavi, es muy importante precisar que el Certificado de Discapacidad es otorgado únicamente por establecimientos de salud acreditados, tales como del Ministerio de Salud, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, Instituto Nacional Penitenciario, o través de clínicas privadas autorizadas.

APORTES REGISTRADOS PARA LA DEVOLUCIÓN

Los trabajadores dependientes aportaron de manera obligatoria entre enero de 1980 y julio de 1995; posterior a esa fecha, únicamente el empleador realizó los aportes hasta agosto de 1998.

Los trabajadores independientes aportaron de manera facultativa desde julio de 1979 hasta julio de 1995 y, de manera obligatoria desde agosto de 1995 hasta agosto de 1998.

Según el reglamento, la devolución comprende el total actualizado de los aportes efectivamente recaudados de los trabajadores, para lo cual, la actualización del valor de tales aportaciones se lleva a cabo aplicando la tasa de interés legal efectiva vigente desde el momento del aporte hasta el momento de su respectiva liquidación.

La Comisión considera como base de cálculo de la devolución individual, los aportes monetarios debidamente acreditados y actualizados, deduciendo los pagos a cuenta efectuados, de ser el caso. Sin perjuicio de lo anterior, el Fonavista podrá presentar documentación supletoria que acredite haber realizado aportaciones al FONAVI, como trabajador dependiente y/o independiente.

LISTA DE FONAVISTAS QUE EVALUARÁ LA COMISIÓN AD HOC PARA FORMAR PADRÓN DE AGOSTO 2024

1- Los fonavistas que ya están en la data de la ONP.

2- 1 millón 100 mil fonavistas ya inscritos y que cobraron en las 19 listas anteriores, entre 70 y 80 años

3- deudos o herederos de mayores de 80 años.

4- 338 mil fonavistas que fueron excluidos.

5- 500 mil fonavistas en proceso de verificación y que nunca cobraron

PROCEDIMIENTOS PARA FORMAR EL PADRÓN

La Comisión ad hoc está construyendo su base de datos individual para incluir a todos los fonavistas que pidieron préstamos, pero cada uno tiene que gestionar la anulación de su exclusión, los que pidieron préstamo al “fondo revolver” que administra el BANMAT, anulando la hipoteca que grava su propiedad y pedir que lo incluyan en el padrón de beneficiarios.

En el caso de los fonavistas fallecidos sus familiares, deudos y herederos deben hacer su gestión para recibir el pago de todo el dinero que le corresponde, también los no inscritos, observados y los que tienen pagos pendientes del préstamo por lo que está excluido.

A la fecha, hay 1 millón 200 mil fonavistas registrados en el padrón y en las arcas se tienen en total S/2.327 millones aproximadamente en cuentas de la comisión para devolver a los ex aportantes, En cálculos de la secretaría técnica, son S/6.883 millones las aportaciones de los trabajadores que se tienen que devolver.

Leer también [Broncaza en partido de Antauro Humala]

POSIBLES LINEAMIENTOS

Los lineamientos que regirán los reintegros si bien tienen un monto mínimo, no habrá tope a cobrar. Solo falta determinar el desembolso en millones destinados a esta devolución:

El Reintegro 2 al igual que el primer grupo de Reintegros consideraba beneficiarios de pago del 1 al 19, mayores de 80 años, titulares vivos, según última data entregada por Reniec a la Secretaría Técnica al 20 de mayo de 2024

Se considerarán personas que, en sus cuentas individuales, tengan datos de aportes monetarios validados; que solo tengan datos de periodos trabajados validados, o que tengan una mezcla de ambos tipos de datos.

Se consideran los trabajadores dependientes que aportaron al Fonavi desde el 01 de enero de 1980 hasta el 31 de junio de 1995. Los trabajadores independientes serán considerados en tanto acrediten sus aportes.

Se considerará a los beneficiarios de los grupos de pago 1 al 19 que fueron calculados bajo los lineamientos de construcción de cuentas individuales, que toman como base de cálculo la fecha de cese o fecha de inicio de pensión de ONP.

A estar atentos, tu nueva devolución ya está en camino.

Leer también: