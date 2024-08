Dina no fue a homenaje por Batalla de Junín

Gobierno informó que no acudió por “motivos de fuerza mayor”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, no participó de las actividades por la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Junín, ayer martes 6 de agosto.

La cuenta oficial de su despacho no compartió el motivo por el cual no asistió, pues solo indicaron que su ausencia se debía por “motivos de fuerza mayor”.

En su reemplazo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén presidió la ceremonia que se realizó en el Santuario Histórico de Chacamarca. El premier estuvo acompañado por la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, y el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas.

De esta manera, cientos de personas llegaron hasta el Santuario Histórico de Chacamarca para presenciar las actividades oficiales.

“Es un gran privilegio, un honor incomparable para mí, poder dirigir estas palabras en nombre de la señora presidenta constitucional de la república, doctora Dina Boluarte. Orgullosos por conmemorar el bicentenario de la batalla de Junín y de encontrarnos en este histórico escenario donde comenzó la valiente gesta que condujo a la libertad de América entera”, aseveró Adrianzén.

Leer también [PCM lanza catálogo oficial de aplicativos móviles del Estado]

“En materia de descentralización, para la región Junín se han destinado presupuestos muy significativos este año y mejorarán en el 2025. Sin duda alguna, hay proyectos de inversión en Junín que supera los 2.700 millones”, agregó.

Cabe mencionar, que previamente al inicio del evento, el palco oficial en donde también iban a estar presentes personalidades de la política, se derrumbó producto del clima.