REINTEGRO 2: Este será el importe mínimo y máximo a pagar

225 mil fonavistas incluidos en padrón de agosto esperan desembolso para pasar por caja

“Desde el año 2014 al 2019 se pagó a un millón cien mil, los 10.69 soles; es lo que podríamos llamar el capital, pero como las nuevas normas restituyen el pago de intereses y la actualización con la tasa de interés, lo que se ha hecho es actualizar ese capital. Ese pago que se hizo el 2014 al 2019, actualizarlos y hacer el REINTEGRO, eso nos lleva a que muchos van a cobrar 2 mil soles más, 3, mil, 4 mil hasta 6 mil en cuanto a actualización, y aquellos que tienen aportaciones van a cobrar 20 mil, 22 mil soles”, expresó Luis Luzuriaga G. presidente de la comisión Ad Hoc.

APORTES DEBEN SER DEVUELTOS EN SU TOTALIDAD

La devolución de los aportes descontados de sus remuneraciones a los trabajadores entre enero de 1980 a julio de 1995 deben de ser devueltos en su totalidad.

Y es que la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, en un informe de actualización de las recaudación como concepto de Aporte Trabajador calcula la recaudación actualizada a diciembre del 2023 es de 6, 883 millones, monto a ser devuelto en esta etapa de la devolución.

Con este monto de dinero no cuenta la Comisión Ad Hoc, razón por la cual, no se podría devolver a todos su dinero de manera pronta sumado a un apoyo técnico que manifiesta no tener la logística suficiente para enfrentar un proceso de devolución inmediata.

¿POR QUÉ LA COMISIÓN AD HOC NO CUENTA CON EL DINERO SUFICIENTE?

La primera pregunta que se hace todo fonavista es por qué la Comisión Ad Hoc no cuenta con el dinero suficiente para pagar a todos los fonavistas, y la respuesta es simple, y es que el Administrador de los recursos del Fonavi, es responsable de la liquidación de los Fondos Fonavi. A la fecha, el Ministerio de Economía no ha desembolsado NI UN SOL DE SU DEUDA.

Dicho administrador que es el Ministerio de Economía, no solo administró la recaudación de los Aportes del Trabajador sino la recaudación de los Aportes que el Empleador aportó por el trabajo realizado por los trabajadores.

LINEAMIENTOS

Los lineamientos que han regido los reintegros si bien tienen un monto mínimo, no tienen tope a cobrar. En caso de REINTEGRO 2, solo falta determinar el desembolso en millones destinados a esta devolución y publicar la resolución respectiva:

El Reintegro 2 al igual que el primer grupo de Reintegros consideraba beneficiarios de pago del 1 al 19, esta vez mayores de 75 años, titulares vivos, según última data entregada por RENIEC y ONP a la Secretaría Técnica con fecha de corte al 20 de mayo del 2024

Se considerarán personas que, en sus cuentas individuales, tengan datos de aportes monetarios validados; que solo tengan datos de periodos trabajados validados, o que tengan una mezcla de ambos tipos de datos.

Se consideran los trabajadores dependientes que aportaron al Fonavi desde el 01 de enero de 1980 hasta el 31 de junio de 1995. Los trabajadores independientes serán considerados en tanto acrediten sus aportes.

Se considerará a los beneficiarios de los grupos de pago 1 al 19 que fueron calculados bajo los lineamientos de construcción de cuentas individuales, que toman como base de cálculo la fecha de cese o fecha de inicio de pensión de ONP.

Leer también [Las FARC convierten suelo peruano en su centro operaciones]

FALTA APORTACIÓN DEL EMPLEADOR

En tal razón, lo que los fonavistas deben tener en cuenta, es que no se va a volver a presentar nuevamente documentos ante la Comisión Ad Hoc que acrediten la condición de fonavistas, porque ya se presentó el F-1 y todos están registrados en el Padrón de la Comisión, pero solamente con periodos de aportes como trabajadores y no con aportaciones de los empleadores como manda la Ley 29625, es decir ya se reconoce la condición de fonavistas, por lo que no es necesario presentar nuevamente documentación alguna en ese sentido.

Entonces. la Ley 29625 y la Ley 31173, teniendo en cuenta que la comisión anterior no identificó las aportaciones, lo que cada fonavista debe procurar, es ubicar los libros de planillas y de ser posible la identificación de las aportaciones mediante las constancias detalladas de pago de remuneraciones y descuentos al Fonavi, mediante los documentos que figuran en las fotos y que serán utilizados para ubicar los libros de planillas y las portaciones.

PAGOS DESPUÉS DEL FALLO DEL TC

Como se sabe, con lo aprobado por el TC, se empezó a devolver solo el aporte de los trabajadores (más no del empleador) en principio estimado en casi 7 mil millones de soles (la deuda fonavista). Se descartó dividir ese supuesto monto entre 2 millones de fonavistas, a cada uno le tocaba en promedio 5 mil soles, sobre los cuales se debe tener en cuenta lo siguiente:

A un millón 300 mil fonavistas ya se les entregó adelantos a través de 19 listas de pagos por lo que ahora se les pagaría su saldo o parte de este; además, a todos los fonavistas se les pagará conforme, sus años de aportes, lo que equivale a decir que a más aporte más dinero, pero todo sobre la base de 3 mil soles en promedio. En ese sentido, los montos fluctúan en más o en menos dependiendo de cada caso.

ESTAS SON LAS FÓRMULAS

La devolución de su dinero a los fonavistas es de casi 6 mil millones de soles, las variaciones de aportes y que se da cuando no se cuenta con información de los aportes monetarios.

La segunda fórmula de actualización de las aportaciones se da cuando se cuenta con información de aportes monetarios. Es la tasa de interés legal y siempre y cuando sea favorable al fonavista.

Leer también: