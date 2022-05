Reguetonera Ivy Queen incursiona en la salsa

A paso firme el cantautor Peter Nieto, exintegrante de la agrupación “Charanga Habanera”, celebra el estreno del tema “Pa’ mí” junto a la pionera y líder femenina del género urbano, Ivy Queen. En tono salsa, esta enérgica y sabrosa canción comenzó con una idea estilo urbano; cuando Ivy Queen escuchó la energía del tema ocurrió una mágica sinergia que llevó a la canción a otro nivel en “Pa’ mí”, de autoría de Peter Nieto.

“Pa’ mí” es un sueño hecho realidad para el artista cubano quien le ha dado un mayor impulso a su carrera internacional con grandes artistas de la música puertorriqueña como RKM & Ken-Y entre otros. “Más allá de lograr un sueño, es una bendición contar con el apoyo y colaboración de un mujerón como Ivy. Su fuerza, su coraje, su magia, su talento y temple la hacen gigante y única. Tener la oportunidad de cantar con la reina del reguetón un tema en salsa, para mí ya es un éxito y para la nueva generación de la música tropical. Reina, no hay palabras para poder agradecerte”, expresó sentidamente Peter Nieto.

Para un público amplio

Dos generaciones unidas con ritmos cubanos y boricuas se enlazan en “Pa’ mí”, que expresa el deseo de tener esa persona a sabiendas que no le pertenece, es un reto de enamorar y lograrlo. Compuesto por Peter, cuenta con la coproducción del reconocido músico puertorriqueño Jay Lugo.

“Me llamó mucho la atención la letra y por supuesto el arreglo musical quedó impecable y denota mucha frescura. Fui criada con música salsa y de tríos, toda esta mezcla y sabor siempre me lleva sentimentalmente a mi casa. Yo no considero a Peter Nieto un nuevo talento, lo consideró TALENTO y punto. Cuando personas creativas se juntan no hay divisiones ni categorías para encajar una química orgánica y real, expresó Ivy Queen no sin antes publicar en sus redes sociales sobre el lanzamiento del single (“Sazón con flow… poniéndole el sofrito a tú salsa…Ricaaaaaaaaaaaa!!”).

Nacido para la música

La música ha sido una constante en la vida de Peter Nieto, figura reconocida en su natal Cuba, quien ha diversificado su estilo musical como compositor y cantante. Peter Nieto debutó junto a N’klabe y RKM en los Premios Juventud con su tema “Jugaste a Perderme”, el cual se colocó entre las primeras posiciones en la lista Billboard, en el renglón tropical. También perteneció a la reconocida agrupación “Charanga Habanera” desde donde destacó por su talento y preparación en el arte que le ha dado la oportunidad de crear un concepto que poco a poco ha ido captando la atención del público amante de la buena música. Con “Pa’ mí”, Peter da pasos firmes y continúa perseverando en su objetivo de conquistar al mundo con buenas letras.