Inician empadronamiento de lotes

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) iniciará este lunes 18 el empadronamiento de 545 lotes en el departamento de Amazonas, ello en el marco de la campaña nacional “Lote empadronado, por el título anhelado” que impulsa el Estado peruano, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Este proceso gratuito tiene como finalidad brindar la oportunidad de consolidar derechos de propiedad e impulsar el desarrollo local a cientos de familias peruanas. Para ello, brigadas de empadronadores de COFOPRI recorrerán casa por casa para verificar la ocupación actual de los predios, recoger información técnica y legal, y reunir los documentos que acrediten la posesión pacífica del lote.

La actividad que recorrerá la provincia de Utcubamba, distrito de Bagua Grande se extenderá a lo largo de toda la semana culminando el sábado 23, por lo que todas las familias que fueron notificadas de la visita podrán ser parte de esta campaña que ya cuenta con un cronograma establecido, el cual podrá ser consultado en la línea telefónica 0800-28-028 o ingresar al portal web www.gob.pe/cofopri, sección de campañas Agosto 2025.

Diversas regione del país ya se han visto beneficiadas con este proceso del trabajo descentralizado de COFOPRI. Cabe mencionar que los titulares de cada lote deberán presentar cualquier documentación que acredite la posesión del predio y su antiguedad en el mismo, requisitos indispensables para continuar con la evaluación técnica y legal correspondiente.