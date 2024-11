Rafael Belaunde: «Mucho ha tenido éxito en su gestión»

El exministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde Llosa, consideró que el Congreso busca “preservar este limbo” que propone el Reinfo en vez de legislar a favor de la formalidad.

El exministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde Llosa, se manifestó sobre la censura de Rómulo Mucho, como titular del Minem, precisando que se trata de “una demostración de poder” por parte de quienes manejan el “lobby de la minería ilegal”.

«Es una demostración una vez más del poder que tiene el lobby de la minería ilegal, de las economías ilegales en el Parlamento. El ministro Mucho ha tenido éxito en varias líneas de su gestión, en el tema de PetroPerú. Un poco víctima también del Gobierno al que sirve, un poco atrapado, enconcertado por el mismo Gobierno«, mencionó tras un programa local.

«La verdad de las cosas es que el Reinfo no ha resuelto el problema de la formalización minera. Sirve para que miles de mineros no quieran formalizarse, pero los protege contra las denuncias de minería ilegal y les permite comercializar su mineral con esta protección legal. No podemos seguir indefinidamente con un sistema temporal, como es el Reinfo, que no ha conducido a la formalización”, manifestó.

«Lo que genera (el Reinfo) es un limbo de impunidad que ha terminado favoreciendo principalmente a mineros ilegales, como los de Pataz, que son organizaciones criminales que asaltan, que a punta de armas de fuego y explosivos sustraen minerales. A esa economía ilegal es a la que ha terminado favoreciendo el Reinfo”, añadió.

Asimismo, Belaunde Llosa, indicó que el Congreso debería legislar en favor de propiciar un camino para el paso de la minería informal a la formal en el caso de las empresas pequeñas y medianas. No obstante, ha optado por mantenerse en el limbo que propone el Reinfo.