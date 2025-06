Quiere ‘tomar mate’ con sus ‘amiguitas’

La expresidenta argentina, Cristina Fernández, reclamó ante la Justicia que el régimen de visitas que se le impuso para su prisión domiciliaria, que exige solicitar una autorización judicial para recibir a cualquier persona que exceda a sus familiares, abogados y médicos, es «totalmente arbitrario» y violatorio de sus derechos civiles.

«El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida… Cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles«, escribió la líder peronista en su perfil de la red social X. Por otro lado, la ex mandataria solicitó que se deje sin efecto la decisión que la obliga a exponer los motivos y solicitar una autorización judicial por cada visita que no esté incluida en la lista de familiares, abogados y médicos que debió consignar.

Fernández cumple desde el martes 17 de junio una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por irregularidades en la concesión de obras viales.