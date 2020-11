Quiere que Mazzetti se quede en el MINSA

El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, señaló que espera que Pilar Mazzetti conteste su llamada y así poder conversar la posibilidad de volver a asumir el cargo de ministra de Salud.

“Yo quisiera que fuera, pero dependerá de ella (Pilar Mazzetti), yo la estoy llamando. Todavía no he podido (conversar con Mazzetti). No ha contestado la llamada”, afirmó en los exteriores de su vivienda antes de jurar al cargo.

Respecto a la solicitud para asumir la presidencia del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz señaló que “no es un lecho de rosas, es todo un problemón, pero hay que afrontarlo. Alguien tenía que afrontarlo, me pidió que lo acompañe el presidente Manuel Merino y lo acepté. Como dicen, es un reto, pero el reto es de los valientes, no de los cobardes”.