Quevedo se defiende

Luego de la derrota por 4 a 3 en el global frente a Binacional, el conjunto blanquiazul fue blanco de críticas por el estilo de juego del profesor Pablo Bengoechea mostrado durante todo el torneo. Sin embargo, Kevin Quevedo fue al que más comentarios negativos le dijeron por redes.

El delantero de Alianza Lima se defendió de las críticas

El jugador conocido como “Neymar” Quevedo tuvo una actuación discreta en ambos partidos, especialmente en el partido de vuelta que ganó el conjunto de La Victoria por 2 a 1, pero no le alcanzó para alzarse con la copa. Las críticas hacia Quevedo eran por su bajo rendimiento en la final, cuando más se necesitaba de su magia y su calidad. No apareció en los balones de contra, daba los balones por perdidos fácilmente, no chocaba con la defensa, y su cuota goleadora no se vio reflejada en Matute. Esto sacó de cuadro al joven jugador de 22 años y respondió en su cuenta de Instagram.

“Me esforcé al máximo todo el año. Por algo que no se dio hoy, sigan diciéndome de todo por mensaje. ¿Ahora soy todo lo malo, verdad? Bendiciones para ustedes y gracias familia por tanto. ¡Arriba Alianza toda la vida!“, señaló el jugador aliancista.

Quevedo fue cambiado por Adrian Ugarriza en la segunda mitad y no completó el partido. Pablo Bengoechea contó con él como titular pero no cumplió las expectativas del hincha.

Como se recuerda, Alianza Lima se llevó la victoria por 2 a 0 con goles de Luis Ramírez y autogol de Johan Fajardo. El partido de ida Binacional ganó por 4 a 1 y el marcador global terminó 4 a 3. Binacional logró su primer campeonato en primera división.