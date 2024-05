¿Qué hacer si te llega una esquela de citación?

APRENDE CÓMO AFRONTAR ESTA SITUACIÓN SI TE ENVÍAN ESTE DOCUMENTO DE LA SUNAT

¿Te ha llegado una carta de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) que dice que tienes que ir a una cita con ellos? ¿No sabes qué significa eso ni qué tienes que hacer? No te preocupes, en este nuevo artículo de tu diario El Men te explicaremos qué es una esquela de citación de SUNAT, por qué te la envían y qué documentos tienes que presentar.

¿Qué es una esquela de citación de SUNAT?

Una esquela de citación de SUNAT es un documento que te notifica que la SUNAT ha encontrado alguna diferencia o error en tus declaraciones de impuestos o en tus movimientos bancarios.

Por ejemplo, puede ser que hayas pagado menos impuestos de los que te corresponden, que hayas recibido ingresos que no has declarado o que hayas gastado más de lo que has ganado.

La SUNAT te envía una esquela de citación para que vayas a una oficina de ellos y les expliques el motivo de esas diferencias o errores. También te piden que les muestres algunos documentos que justifiquen tus ingresos y tus gastos.

La esquela de citación tiene una fecha y una hora para que acudas a la cita, y si no vas, puedes tener una multa o una sanción.

¿Qué significa la esquela de citación de SUNAT?

La esquela de citación de SUNAT no significa que estés en problemas o que hayas cometido un delito. Solo significa que la SUNAT quiere verificar que tus declaraciones de impuestos sean correctas y que no tengas ninguna deuda con ellos.

La SUNAT hace esto para evitar la evasión fiscal y para recaudar los impuestos que le corresponden al Estado. La esquela de citación de SUNAT tampoco significa que tengas que pagar más impuestos o que te vayan a devolver dinero. Eso dependerá de lo que encuentren en la revisión de tus documentos.

Puede ser que todo esté bien y que no tengas que hacer nada más. Puede ser que tengas que hacer alguna rectificación o alguna declaración complementaria. O puede ser que tengas que pagar una multa o una sanción si se comprueba que has omitido o falseado información.

¿Qué presentar en una esquela de citación de SUNAT?

Los documentos que tienes que presentar en una esquela de citación de SUNAT dependen del motivo por el que te la han enviado. En la esquela de citación te indican qué documentos te piden y de qué periodo.

Por lo general, te pueden pedir los siguientes documentos:

Comprobantes de pago de tus compras y ventas, como facturas, boletas, recibos, etc.

Constancias de depósito de detracciones, si has comprado o vendido bienes o servicios sujetos al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT).

Medios de pago, como cheques, transferencias, tarjetas, etc., que demuestren que has pagado o cobrado tus operaciones.

Estados de cuenta bancarios, que muestren los ingresos y egresos de dinero en tus cuentas.

Registro de inventario, que detalle los bienes que tienes en existencia, su valor y su movimiento.

Guías de remisión, que acrediten el traslado de tus mercaderías desde o hacia tus almacenes o clientes.

Relación de trabajadores, que indique los nombres, documentos de identidad, cargos y remuneraciones de las personas que trabajan contigo.

Activos fijos, que especifiquen los bienes que usas para tu actividad económica, como maquinaria, equipos, vehículos, etc., su valor y su depreciación.

Libros contables, que registren tus operaciones contables, como el libro diario, el libro mayor, el libro de caja y bancos, etc.

Libros electrónicos, que sean la versión digital de tus libros contables, si es que los llevas de esa forma.

Es importante que tengas todos estos documentos en orden y al día, y que los presentes en la fecha y hora que te indica la esquela de citación. Si no los tienes o no los presentas, puedes tener una multa o una sanción.

Si tienes alguna duda o necesitas ayuda, puedes consultar con un contador o un abogado especializado en temas tributarios para que te puedan asesorar en esta situación que afrontarás con la SUNAT.

