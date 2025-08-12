Punta Hermosa cuenta con moderno tomógrafo

Como parte del compromiso adquirido en el presupuesto participativo 2024 – 2025, la Municipalidad distrital de Punta Hermosa hizo entrega de un moderno ecógrafo al Centro de Salud del distrito. Este nuevo equipo permitirá realizar diagnósticos más precisos y oportunos, beneficiando a miles de vecinos, especialmente a mujeres gestantes, adultos mayores y pacientes con necesidades específicas.

“A pesar de ser una responsabilidad directa del gobierno central, nosotros como municipalidad distrital no dejamos de preocuparnos por la salud de nuestros vecinos. Por ello, venimos trabajando con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para que nos transfieran un terreno y poder construir allí, con recursos del Ministerio de Salud o EsSalud, un moderno centro u hospital que tanta falta le hace a esta parte del sur de Lima. Ante una emergencia debemos trasladarnos a otros distritos, perdiendo el tiempo vital que se requiere en estos casos”, sostuvo el alcalde Guillermo Fernández.

Punta Hermosa solo cuenta con un centro de salud que no da abasto para la atención de toda la población que se viene incrementando en los últimos años.