Chorrillos ya disfruta de parque La Palizada

Con una extensión que supera los 8 mil metros cuadrados, el parque La Palizada de la urbanización Paseo de la República, se suma a los nuevos proyectos habilitados por la Municipalidad de Chorrillos. En la actualidad, son más de 160 obras entregadas en los diferentes sectores del distrito peiorizando áreas verdes, polideportivos y pistas.

A inicios de año, se trataba de un espacio donde el desmonte y polvo destacaban. Seis meses después, la realidad es otra. Con imponentes áreas verdes, cancha de fulbito con grass sintético, losa para la práctica de vóley, áreas recreativas para niños, un gimnasio, rotondas, bancas y más atractivos para el beneficio de todos los vecinos de Chorrillos Cercado.

“El proyecto es integral porque busca el bienestar de la comunidad. Nos satisface ver a tantos niños, jóvenes y hasta adultos mayores, con grandes expectativas. Hoy, los vecinos de Paseo de la República y Matellini suman calidad de vida”, expresó el alcalde del distrito, que además solicitó el compromiso de todos los moradores para conservar el lugar y respetar las normas de convivencia.

El parque La Palizada tiene más de 40 años en Chorrillos, y esta es la primera vez que una gestión municipal acciona tanto para su rehabilitación en tiempo récord. “Las personas ya habían convertido el centro del parque en botadero de basura. Hoy tenemos una bonita rotonda, con asta de bandera, hay mejores accesos. El cambio se nota”, aseguró una moradora.

Solo en julio, Chorrillos ha sumado más de 20 mil metros cuadrados entre los parques Juan Espinoza Medrano ‘Lunarejo’ en la urbanización Los Laureles, el parque N°12 ex ‘Concretera’ en San Genaro y el recién habilitado parque La Palizada. A esto se suma las jornadas de plantación de árboles en todo el distrito. Actos que consolidan a Chorrillos en los primeros lugares de Lima Metropolitana con mayor presencia ‘verde’.