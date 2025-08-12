‘Mi Perú’ benefició a 4,700 niños con su DNI gratuito

JUNTO A RENIEC AYUDAN A MENORES CON LIMITADOS RECURSOS ECONÓMICOS
Miles de familias del distrito, se beneficiaron con este programa que facilita y acelera el acceso a la identificación electrónica
Mediante la gestión realizada por la Municipalidad Distrital de Mi Perú hacia el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC-, se logró acceder a “Campaña Gratuita de DNI Electrónico para menores”, con lo cual se benefició a 4 mil 700 niños, infantes y adolescentes del distrito de Mi Perú.
“No solo te ahorras el gasto económico de adquirir el documento propiamente, sino también la fotografía, el cual también implica un costo extra. Desde aquí, agradecemos a la RENIEC por su labor en estas campañas de DNI Gratuito que son itinerantes, permitiendo que los vecinos de sectores de la zona urbana y los diferentes asentamientos humanos del distrito se beneficien y ahorren tiempo y dinero”, manifestó el alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez León.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal facilitar y acelerar el acceso a la identificación electrónica, donde se prioriza a las personas en condición de vulnerabilidad y con limitados recursos económicos. En las campañas de DNI Gratuito, miles de padres de familia accedieron a diversos trámites como: cambio al DNI electrónico, cambio de domicilio, duplicado, renovación de caducidad y más.
Cabe precisar que el número de documentos a entregar es bastante “acotado”, por ello, la RENIEC, institución encargada de emitir los documentos, pidió acudir en las fechas y horarios programados para no perder la oportunidad de acceder a este beneficio de forma gratuita.