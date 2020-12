Prohibición de alimentos podría hacer quebrar a cines

Las cadenas de cine en el país podrán retomar su funcionamiento tras varios meses de confinamiento. Sin embargo, no todo se desarrollará tal y como sucedía antes de la pandemia por el coronavirus. En el protocolo de bioseguridad establecido para este sector se prohíbe la venta de alimentos y bebidas.

Ante este panorama, la Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci), manifestó que el los lineamientos establecidos por Ministerio de la Producción (Produce) en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) hace inviable el modelo de negocio, y podría llevarlos a la quiebra.

“Bajo estas condiciones reabrir los cines no es sostenible para ninguna cadena. No solo porque con esta restricción de distancia el aforo se reduce a menos de un 25%, sino también porque esta industria no se puede sustentar sólo con la venta de entradas”, indicó Mónica Verdeguer, presidente de La Anasaci.