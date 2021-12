Produce: “No impulsamos la ampliación del ingreso de embarcaciones extranjeras para pescar atún en Perú”

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) rechaza la afirmación de propiciar la ampliación del ingreso de embarcaciones extranjeras para extraer el recurso de atún en el litoral nacional, en desmedro de los pescadores del país.

Esta afirmación realizada en un comunicado por el Sindicato de Pescadores Atuneros del Litoral Peruano Puerto Paita no se ajusta a la verdad.

Produce tiene como eje esencial, velar por la conservación de la riqueza hidrobiológica del mar peruano y propiciar el desarrollo de las diferentes actividades pesqueras y acuícolas, para garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos, conforme al ordenamiento legal y las recomendaciones que realiza el, IMARPE, como ente científico del sector.

La actividad pesquera del atún y especies afines se desarrolla conforme a los principios de la Ley General de Pesca y su reglamento, así como el de reordenamiento pesquero y otras medidas que determina, en conjunto, el régimen de acceso, conservación, control, vigilancia y sanciones, entre otras.

En ese sentido, frente a la limitada capacidad de la flota nacional para abastecer a la industria atunera, se previó el acceso temporal de embarcaciones de bandera extranjera a aguas bajo jurisdicción nacional para abastecer a las fábricas nacionales (procesan congelados y conservas de pescado) con el 30% de la pesca que efectúan al amparo del permiso otorgado por las autoridades competentes.

Así también, se busca restablecer los beneficios de la Ley 28965 de Promoción para la Extracción de Recursos Hidrobiológicos Altamente Migratorios, cuyo alcance es respaldado por el sector, en razón que contribuye con la reactivación de la industria atunera nacional.

En cuanto al pedido de la Cámara Peruana del Atún para modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca y permitir la utilización plena de estos recursos, PRODUCE ha sostenido diversas reuniones con el sector privado de manera directa o a través de la mesa ejecutiva de pesca a cargo del MEF, para una evaluación técnica y legal; cuyo informe ha sido puesto a disposición de dicho organismo.

No obstante, los órganos técnicos del Ministerio vienen analizando los alcances de la modificación del Reglamento de la Ley General de Pesca; sobre la base de no generar un incremento en el esfuerzo de pesca y no poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos marinos con dicha medida.

El Ministerio de la Producción reafirma la disposición de mantener un diálogo constructivo y fructífero con los distintos actores de la actividad pesquera y acuícola, en procura de promover el desarrollo del sector en base a una gestión eficiente de las pesquerías y el aprovechamiento responsable de sus recursos.