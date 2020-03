Primer ministro británico dio positivo al COVID-19

Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, informó ayer en la mañana que tiene coronavirus (Covid-19). De esta manera, se convierte en el primer mandatario europeo en contraer la enfermedad.

“En las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy autoaislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, escribió Johnson en su cuenta de Twitter.

Junto al mensaje el primer ministro británico publicó un video en el que contó algunos detalles más del proceso. “Hola, quiero contarte algo que sucedió hoy. Desarrollé síntomas leves de coronavirus: temperatura y una tos persistente. Por consejo del jefe médico, hice una prueba que dio positivo. Estoy trabajando desde casa, autoaislado, que es lo correcto. Pero sepan que gracias a la tecnología puedo seguir comunicándome con todo mi equipo para liderar la lucha nacional contra el coronavirus“, afirmó en tono firme, pero con la voz nasal característica de la gripe.